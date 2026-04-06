Mercato : Anthony Martial est disponible !

Il y a quelques années encore, lorsqu’on demandait aux observateurs qui allait être le prochain grand attaquant tricolore, beaucoup répondaient Anthony Martial. Comparé à Thierry Henry à ses débuts, l’ancien de l’OL et de l’AS Monaco n’a cependant jamais réellement pu exploiter son talent, pas aidé par les pépins physiques. A 30 ans, il est aujourd’hui à Rayados, au Mexique, où ça se passe plutôt mal pour lui…

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Ses statistiques avec les Rayados sont faméliques, avec un but et trois passes décisives en vingt-et-une rencontres, dont six titularisations. La semaine dernière, il a même été écarté par son coach Nicolás Sánchez après des soucis de comportement. Le Français avait notamment affiché sa colère sur le banc de touche lorsqu’un jeune joueur a été choisi avant lui pour entrer en cours de match contre les Chivas de Guadalajara.

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Martial pourrait rester en Amérique

Réintégré au groupe de l’équipe première depuis, alors que son club traverse une crise sportive et enchaîne les prestations très compliquées, Anthony Martial ne devrait cependant pas s’éterniser à Monterrey. Comme l’indiquent divers médias mexicains dont SoyFutbol ou RG La Deportiva, la direction l’a réintégré dans le groupe pour une question d’image, et ne pas porter préjudice à la valeur du joueur, dont ils tenteraient de se débarrasser.

Rayados ne veut donc pas ternir son image, alors que la Major League Soccer est présentée comme l’option la plus crédible pour l’ancien Lyonnais. Orlando City, le Los Angeles FC et le New England Revolution seraient les trois franchises les plus susceptibles de l’accueillir dans leurs rangs dans les prochaines semaines. Alors que son contrat expire en juin 2027, son prix aurait été fixé à 3 millions de dollars, soit environ 2,6 millions d’euros. Un montant assez abordable pour les franchises de MLS… mais aussi pour bien des clubs en Europe !