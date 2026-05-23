L’OM tient un nom pour remplacer Geronimo Rulli

Le chantier des gardiens s’annonce complexe du côté de l’Olympique de Marseille. Alors que la direction réfléchit déjà activement à la succession de Geronimo Rulli pour la saison prochaine, un profil séduisant a récemment été évoqué dans les couloirs de la Commanderie selon nos informations : celui de Stole Dimitrievski. À 32 ans, le dernier rempart de la sélection de Macédoine du Nord (88 sélections au compteur) incarne l’expérience par excellence. Ce grand fan de Gianluigi Buffon est un véritable routier du football ibérique, totalisant 260 matchs de championnat en Espagne, dont 150 rencontres de Liga.

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Sa résilience et son abattage ont d’ailleurs éclaboussé l’exercice en cours. Cantonné à un rôle de remplaçant durant la première partie de la saison au FC Valence, Dimitrievski a su faire le dos rond avant de saisir sa chance. Lancé dans le grand bain face à Elche suite à la blessure de Julen Aguirrezabala, le Macédonien a enchaîné les prestations de bon niveau (19 matchs disputés cette saison) et n’a plus jamais quitté les buts du club che. Une montée en puissance pas si étonnante que cela puisque son nom avait même circulé du côté du FC Barcelone il y a quelques mois.

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Valence veut verrouiller Stole Dimitrievski

Un tel CV a logiquement attiré l’attention de l’OM, conscient que le contrat actuel du joueur expire en juin 2026. Cependant, le club phocéen risque de se heurter à une stratégie implacable de la part de Valence. Selon une source interne du club Che, le sort du gardien est sur le point de se sceller de manière imminente. Alors que la dernière journée de championnat se dispute ce soir, la décision finale sera prise cette semaine en interne.

Et le plan de la direction espagnole est d’ores et déjà acté : le club veut conserver son portier et exercer une clause pour étendre automatiquement son bail jusqu’en 2028. Pour activer cette option, le FC Valence devra verser une somme de 500 000 euros au joueur. Une manœuvre expéditive qui a des chances de refermer ce dossier et d’obliger l’OM à se tourner vers d’autres horizons.