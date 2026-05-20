PSG : João Neves n’a pas peur du manque de match avant Arsenal

Présent en zone mixte au Campus PSG après l’entraînement ouvert aux médias, João Neves a affiché beaucoup de confiance à l’approche de la finale de Ligue des champions contre Arsenal. Le milieu portugais estime que le PSG arrive plus armé cette saison grâce à l’expérience accumulée lors du précédent parcours européen jusqu’en finale. Très calme face aux journalistes, le joueur parisien a également insisté sur l’importance de ce rendez-vous pour le groupe, les supporters et les familles des joueurs, tout en rappelant l’ambition claire du PSG avant le déplacement à Budapest. «Je me sens bien, le groupe se sent bien. Je pense que cette année, on est plus forts parce qu’on a eu l’expérience de l’année passée. On s’est bien entraînés, on est bien et je pense qu’on va à Budapest pour donner à nos supporters et à nos familles la meilleure réponse possible. C’est toujours comme ça. C’est un match que tout le monde veut jouer, un match que tout le monde regarde et c’est un match qu’on doit gagner.»

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Interrogé ensuite sur cette longue période de préparation avec près de deux semaines sans match officiel avant la finale, João Neves a expliqué que le groupe parisien comptait surtout sur l’intensité des entraînements pour rester au meilleur niveau. «On a des entraînements pour préparer ça. On va faire des matchs entre nous et je pense qu’il n’y a pas meilleure équipe contre laquelle jouer que nous-mêmes, parce qu’on est une des meilleures équipes au monde. Je pense que c’est la meilleure manière de préparer ce match.»