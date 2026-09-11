Enzo Fernandez s’était mis tout le monde à dos à Chelsea

C’est le soulagement pour Enzo Fernandez. Son transfert à Manchester City pour 145 M€ a bien eu lieu, mais dans les tout derniers instants du mercato. Il a pourtant poussé de longues semaines en ce sens, quitte à se mettre Chelsea et même le vestiaire à dos. C’est ce que révèle The Telegraph dans un article consacré aux dernières semaines de l’Argentin dans son ancien club. On y apprend par exemple que le joueur a transmis deux transfer request (une demande de transfert) à sa direction durant l’été. Dans l’une d’elles, il se justifiait en affirmant ne plus entretenir de relations avec aucun de ses coéquipiers de Stamford Bridge.

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Plusieurs exemples sont mis en avant par le média. Outre le fait qu’aucun joueur des Blues ne lui a souhaité bonne chance sur les réseaux sociaux, cela se cumule avec d’autres anecdotes, comme cette photo d’entraînement publié durant l’été où il est le seul à se mettre à distance sans un sourire. La confiance mutuelle en a aussi pris un coup lorsqu’il a commencé à déclarer publiquement ses envies d’ailleurs, après l’élimination en Ligue des Champions contre le PSG au printemps dernier. Il a même été suspendu deux matchs pour avoir affirmé vouloir vivre à Madrid un jour. Quelques jours plus tard, il s’offrait une escapade dans la capitale espagnole.

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Plus aucune relation avec le reste du vestiaire

Ses soutiens ont commencé à se faire de moins en moins nombreux au club. En parallèle, des négociations ont été entamées pour une éventuelle prolongation de contrat, et la revalorisation qui va avec. Il était tout de même devenu vice-capitaine du club derrière Reece James. Bien sûr, il n’y a jamais eu de nouveau contrat malgré les discussions. Fernandez ne cachait même pas ses échanges privés avec Enzo Maresca… À l’inverse, Pedro Neto, lui aussi courtisé par les Skyblues, a montré son attachement aux Blues et vient de prolonger jusqu’en 2032. Le Portugais rejoint João Pedro, mais aussi Reece James, Moises Caicedo et Cole Palmer. Les cadres ont tous été prolongés, sauf un. Le prochain devrait être Levi Colwill.

Pourtant, malgré les déboires extrasportifs, Chelsea a toujours protégé le milieu de terrain depuis sa venue depuis Benfica en janvier 2023. Son départ du Portugal avait d’ailleurs donné lieu à quelques tensions, mais c’est une autre histoire. Il y a eu l’épisode de la vidéo où on le voit scander des chansons racistes, à l’adresse des joueurs de l’équipe de France, avec ses coéquipiers de la sélection dans la foulée de la victoire de l’Argentine à la Copa América 2024. Il s’était excusé et avait réalisé un don important pour une association en guise de pardon, mais cela avait déjà donné lieu à quelques tensions dans le vestiaire, avec les Français, mais pas que.

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Chelsea a fait pression

La fin de saison, entre l’élimination contre le PSG, ses envies d’ailleurs déclarées en public et des résultats en chute libre ont achevé la rupture au sein du groupe de joueurs. Le mercato devenait une solution idoine. Dans un premier temps, le club londonien a refusé de se laisser dicter l’ordre des choses par le vice-champion du monde en titre et s’est opposé à sa vente. Il a tenu bon jusqu’à obtenir l’indemnité la plus élevée jamais versée en Premier League. Chelsea a d’ailleurs toujours affirmé qu’il n’aurait pas été transféré sans ce montant record. Tout le monde y trouve son compte finalement dans ce feuilleton.