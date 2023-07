Mercato : le FC Barcelone a un gros problème à 60 M€ !

Le FC Barcelone compte sur le moindre centime. Ces dernières années, les pensionnaires du Camp Nou ont connu de gros soucis financiers. Et les ennuis des Blaugranas, qui n’ont pas réussi à faire revenir la légende Lionel Messi notamment en raison de problèmes de trésorerie et administratifs, ne sont pas terminés. C’est en tout cas ce que révèlent la Cadena COPE et Marca ce mardi.

Le Barça doit régler sa dette au plus vite

Les deux médias ibériques expliquent que les champions d’Espagne 2022 ont toujours une dette impayée dont le montant atteint 60 millions d’euros. Une dette qui est liée aux deux leviers économiques que le club catalan a utilisés l’année dernière. Et cela est à présent une belle épine dans le pied du club entraîné par Xavi. En effet, le FC Barcelone doit impérativement régler cette somme avant le 31 août prochain.

Marca précise que si la dette n’est pas payée avant la date prévue, les Catalans auront de très gros problèmes avec la Liga. En effet, ils ne pourront pas enregistrer les nouvelles recrues, à savoir Iñigo Martinez, Ilkay Gündogan (qui a été présenté hier aux médias) et Oriol Romeu, qui devrait signer très prochainement. Idem pour Vitor Roque, qui pourrait arriver cette saison ou la prochaine selon si les problèmes des Culés sont réglés.

Un mercato et des joueurs bloqués

Autres joueurs impactés par ces problèmes économiques : ceux qui ont prolongé leurs contrats. C’est le cas de Ronald Araujo, Marcos Alonso et Sergio Roberto. En revanche, Gavi ne serait pas concerné. La Cadena COPE précise qu’il est enregistré mais que le club attend une décision de justice. Bloqué, le Barça, qui a une capacité limitée de joueurs pouvant être inscrits, est en état d’alerte et fait tout pour remédier à cette situation. Les Blaugranas comptent sur des ventes, notamment celle de Franck Kessié, d’Eric Garcia ou de Clément Lenglet. Alléger la masse salariale sera aussi essentiel.

Mais l’argent récolté pourrait ne pas suffire et servira à éponger cette dette, qui plombe donc la suite du mercato et bloque les recrues et les joueurs ayant signé une prolongation la saison passée. Si jamais la situation n’est pas réglée d’ici le 31 août, cela serait terrible pour les joueurs, même si Barça avait inclus l’an dernier des clauses permettant aux recrues de partir librement. Cela doit encore être le cas cette année. Les mercatos se suivent et se ressemblent pour le FC Barcelone, un club qui doit faire attention au moindre euro.