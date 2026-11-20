Le 13 novembre dernier, Manchester United officialisait le retour de Mauricio Pochettino en Premier League. Dix-huitième du classement, le club anglais a pris la décision de se séparer de Michael Carrick et d’engager l’ancien entraîneur de Tottenham. Pour arracher l’Argentin de 54 ans à la Fédération américaine, les Red Devils ont tout de même mis 9 M€ sur la table. Arrivé en Angleterre, le Sud-Américain, qui a signé un contrat jusqu’en 2029, s’est mis au travail, car il attaquera son retour au Royaume-Uni par le plat de résistance, à savoir un choc à Anfield face à Liverpool.

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Pas de quoi déstabiliser l’ex-sélectionneur des États-Unis. « C’est une erreur de voir la situation sous cet angle. Nous devons voir le potentiel de ce club. Il est temps de passer à l’action, de changer les choses et d’essayer d’avoir un impact positif dans tous les domaines, pour croire vraiment que nous pouvons retrouver cette envie de gagner. Le plus important pour nous, c’est de commencer à travailler dur pour retrouver ce sentiment. Ce sentiment, c’est celui d’être des gagnants, de remporter des matchs, d’être performants. Mais il ne s’agit pas seulement de parler de victoire », a-t-il déclaré aux médias officiels de MU.

Des images du huis clos diffusées

Prêt à se retrousser les manches, Pochettino a toutefois vécu une scène surréaliste lors de sa toute première séance à Carrington, le centre d’entraînement des Red Devils. L’ensemble de la presse anglaise révèle en effet qu’un drone a pu filmer l’entraînement des Mancuniens pendant 12 minutes et que la séquence a été mise en ligne sur YouTube par le compte CC Overview, « qui insiste sur le fait que l’espace aérien au-dessus de Carrington n’est pas soumis à des restrictions et que le drone volait en toute légalité, conformément aux règles de l’Autorité de l’aviation civile. »

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Il n’empêche que les images montrant clairement Pochettino en train de donner des consignes à ses joueurs ainsi que les dispositifs tactiques placés sur les terrains mettent Manchester United dans l’embarras. En plus de l’aspect sécuritaire, les Red Devils ont livré quelques informations à [Liverpool en vue du choc de Premier League prévu à Anfield ce dimanche. Attendu cet après-midi à 15 h pour sa première conférence de presse, Pochettino reviendra sans doute sur cet incroyable événement, car son club a refusé de s’exprimer sur le sujet.