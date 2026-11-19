C’est sans aucun doute l’évènement de la décennie dans le jeu vidéo. Après 13 ans d’attente, le phénomène GTA VI est enfin là. Le jeu édité par Rockstar Games est disponible en France et un peu partout dans le monde, au grand bonheur des gamers mais pas seulement. Des milliers de Français ont ainsi posé des jours de congés afin de découvrir Vice City, et cette frénésie a même gagné le monde du sport.

La suite après cette publicité

Les footballeurs ne pourront certes pas poser d’arrêt de travail, ni se permettre de sécher l’entraînement ce jeudi matin, mais ils étaient déjà nombreux à avoir sorti leur manette cette nuit au moment de la sortie du jeu. Thibaut Courtois faisait partie de ceux à avoir lancé le jeu dès la première heure. Sur son compte Instagram, le portier du Real Madrid a posté une story devant sa console pour marquer le coup, tout comme l’attaquant de Manchester United, Bryan Mbeumo, qui a résumé son enthousiasme en un seul mot : "historique".

Même les clubs jouent le jeu

Le Barcelonais Dani Olmo, le nouvel international tricolore Éli Junior Kroupi, ou encore le Madrilène Eduardo Camavinga par le biais d’une vidéo nostalgique accompagnée d’un "It’s time ahah" (c’est l’heure ndlr), ont aussi célébré la sortie du jeu à leur manière. Pour beaucoup d’entre eux, la sortie de GTA V en 2013 remonte à une époque où ils étaient encore adolescents, voire même enfants. Celle de GTA VI vient donc réveiller de nombreux souvenirs.

La suite après cette publicité

« Je crois qu’il sera difficile de me joindre à partir du 19, lorsque le jeu sortira. Je serai complètement coupé du monde », confiait l’attaquant de Liverpool, Alexander Isak, ces derniers jours. La folie GTA VI s’est aussi invitée dans la communication des clubs ces derniers jours, et même la patronne de l’OL, Michele Kang, a ouvert hier sa conférence de presse avec une référence au jeu : «si vous pensiez que vous êtes là pour le lancement de GTA VI, j’ai une mauvaise nouvelle, vous n’êtes pas au bon endroit. Je viens juste d’apprendre que c’était un phénomène mondial.» Elle devrait encore avoir droit à quelques références au jeu dans les jours à venir.