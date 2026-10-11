Une députée réclame une nouvelle enquête contre l’ancien mentor d’Antoine Griezmann

L’affaire Éric Olhats pourrait connaître un nouveau volet judiciaire. Ancien recruteur et mentor d’Antoine Griezmann, il purge depuis 2025 une peine de six ans de prison pour des agressions sexuelles commises sur huit joueurs mineurs. Selon Le Parisien, Colette Capdevielle, députée socialiste des Pyrénées-Atlantiques, a saisi la procureure de Bayonne afin de demander l’ouverture d’une nouvelle enquête, après des révélations publiées dans le livre Dans la gueule du loup, des journalistes Thomas Rabino et Fabien Touati. Ces éléments évoquent notamment des soupçons de soumission chimique visant l’ancien éducateur lorsqu’il hébergeait des enfants et des adolescents dans son appartement.

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Pour justifier sa démarche, l’élue s’est appuyée sur l’article 40 du Code de procédure pénale, qui impose aux autorités publiques de signaler au procureur les crimes ou délits dont elles ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions. Les auteurs du livre affirment notamment que 443 comprimés de Témesta, un puissant anxiolytique, auraient été retrouvés chez Olhats, un élément qui, selon eux, n’aurait pas été abordé lors de son procès. Colette Capdevielle estime que plusieurs faits rapportés pourraient relever d’une nouvelle qualification pénale. À ce stade, cette démarche constitue une demande d’enquête : les soupçons évoqués doivent encore être examinés par la justice.