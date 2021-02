Ligue des Champions CONCACAF, Mondial des Clubs : André-Pierre Gignac fait sensation !

La suite après cette publicité

Chaque année qui passe confirme qu’André-Pierre Gignac a sans doute fait l’un des meilleurs choix de sa carrière lorsqu’il a quitté l’Olympique de Marseille en 2015 pour rallier le Mexique et les Tigres de Monterrey. Car depuis qu’il évolue en Amérique centrale, APG est tout simplement un dieu vivant pour les supporters de son équipe. Et pas seulement en championnat.

En Liga MX, le natif de Martigues totalise 101 buts en 167 matches. Vainqueur de quatre titres de champion du Mexique et de deux Supercoupes du Mexique, Gignac est aujourd’hui, après bientôt six ans passés de l’autre côté de l’Atlantique, devenu le meilleur buteur de l’histoire des Tigres et le meilleur artilleur européen de l’histoire du championnat mexicain. Brillant sur le sol aztèque, APG sait aussi porter les Tigres à l’international.

Gignac, leader incontesté

Buteur décisif face au Los Angeles FC, le Français a enfin offert la Ligue des Champions de la zone CONCACAF à son équipe après les échecs de 2016, 2017 et 2019. Un succès synonyme de Mondial des Clubs au Qatar. Et là encore, APG a frappé fort. Auteur d’un doublé face aux Sud-Coréens d’Ulsan Hyundai (2-1), le vice-champion d’Europe 2016 a envoyé les siens en demi-finale, avant de refaire parler la poudre en inscrivant le penalty vainqueur contre Palmeiras (1-0).

Trois réalisations qui font de l’ancien Marseillais le meilleur buteur de la compétition et qui ont également permis à son équipe de devenir la première formation mexicaine et le premier représentant de la CONCACAF à se hisser en finale d’un Mondial des Clubs. Une finale au cours de laquelle ils affronteront le vainqueur du match entre le Bayern Munich et Al Ahly. Logiquement encensé par les médias mexicains, Gignac a salué le travail de toute une équipe.

Meilleur buteur provisoire du Mondial des Clubs

« Nous avons fait un grand effort, du gardien jusqu’à l’attaquant. Si on avait eu un peu plus le ballon, nous aurions perdu moins de ballons facilement. Ils étaient très fatigués (les joueurs de Palmeiras, ndlr) depuis la finale de la Copa Libertadores qu’ils ont beaucoup célébrée. Nous sommes le premier club mexicain à aller en finale », a-t-il déclaré avant d’annoncer la couleur pour une finale.

« Je l’ai dit après le match contre Ulsan. Nous sommes venus ici pour écrire l’histoire parce que ça fait très longtemps que nous attendions le moment de gagner la Ligue des Champions de la CONCACAF pour aller au Mondial des Clubs. Nous sommes fiers. Gagner face au tenant de la Copa Libertadores, ce n’est pas facile. Je suis très heureux pour l’institution, nos supporters le méritent. Mais je ne fête pas la deuxième place. On peut célébrer la qualification en finale, mais demain il faudra se reposer et préparer la finale. On verra contre qui on jouera. » Motivé le Gignac !