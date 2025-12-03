Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel CAN

La FIFA décale la date de mise à disposition des joueurs pour la CAN

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations @Maxppp

La polémique autour de la CAN 2025 enflait depuis plusieurs semaines, alimentée par la décision des clubs européens de retenir leurs internationaux africains plus longtemps que prévu. Alors que le règlement imposait une mise à disposition des joueurs dès le 8 décembre, la FIFA aurait accordé une dérogation permettant aux clubs de les conserver jusqu’au 15 décembre, bouleversant les plans des sélections qui avaient déjà organisé stages et logistique. Une situation vécue comme un profond manque de respect par de nombreux sélectionneurs africains, à quelques jours seulement du lancement de la compétition au Maroc.

La suite après cette publicité

Et face à cette pression internationale, l’instance du football mondial a décidé de plier et ainsi de décaler la date jusqu’au 15 décembre : «conformément au même principe utilisé pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, la période de diffusion sera réduite de sept jours et débutera le lundi 15 décembre 2025», est-il écrit dans le communiqué officiel de la FIFA. Une nouvelle qui rassure certains grands clubs européens, mais qui devrait néanmoins faire grincer des dents certaines sélections africaines.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier