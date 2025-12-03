La FIFA décale la date de mise à disposition des joueurs pour la CAN

La polémique autour de la CAN 2025 enflait depuis plusieurs semaines, alimentée par la décision des clubs européens de retenir leurs internationaux africains plus longtemps que prévu. Alors que le règlement imposait une mise à disposition des joueurs dès le 8 décembre, la FIFA aurait accordé une dérogation permettant aux clubs de les conserver jusqu’au 15 décembre, bouleversant les plans des sélections qui avaient déjà organisé stages et logistique. Une situation vécue comme un profond manque de respect par de nombreux sélectionneurs africains, à quelques jours seulement du lancement de la compétition au Maroc.

Et face à cette pression internationale, l’instance du football mondial a décidé de plier et ainsi de décaler la date jusqu’au 15 décembre : «conformément au même principe utilisé pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, la période de diffusion sera réduite de sept jours et débutera le lundi 15 décembre 2025», est-il écrit dans le communiqué officiel de la FIFA. Une nouvelle qui rassure certains grands clubs européens, mais qui devrait néanmoins faire grincer des dents certaines sélections africaines.