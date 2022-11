BL : le Werder confirme face à Schalke 04

Suite de la 13e journée de Bundesliga sur la pelouse du Weserstadion de Brême, au nord de l'Allemagne. Le Werder recevait Schalke 04 dans un duel de promus ce samedi en début de soirée, finalement remporté par les Verts (2-0) malgré une domination des coéquipiers de l'ancien Montpelliérain Florent Mollet, titulaire dans l'équipe de Gelsenkirchen.

Les Brêmois pouvaient remercier leur buteur allemand Niclas Fullkrug (30e), auteur de son 10e but en championnat pour revenir à une longueur du leader du classement des buteurs Christopher Nkunku, auteur d'un doublé plus tôt dans l'après-midi, avant le but du break de Marvin Ducksch dans le dernier quart d'heure (76e). La réduction du score de Dominick Drexler en fin de match ne changeait rien (89e). Avec ce succès, les locaux montent provisoirement à la 7e place au classement, Schalke 04 reste lanterne rouge.