Les stars de Manchester United militent pour Mauricio Pochettino, la presse italienne sans pitié envers la Juventus

Les stars de MU valident Mauricio Pochettino

Face à Villarreal, Manchester United a validé son billet pour les 8es de finale de la Ligue des Champions (0-2). Une première réussie pour Michael Carrick qui assure l'intérim en attendant que les dirigeants des Red Devils mettent la fin sur le successeur d'Ole Gunnar Solskjær. La priorité se nomme toujours Mauricio Pochettino et ce matin en Angleterre, on apprend que les stars du vestiaire mancunien seraient favorables à l'arrivée du coach argentin. Ces derniers espèrent qu'il puisse donner un coup de boost, à l'instar de ce qu'à fait Cristiano Ronaldo à son arrivée. «Poch est le Ron», s'enflamme même le Daily Mirror. C'est peu dire que Mauricio Pochettino est désiré chez les pensionnaires d'Old Trafford.

La Juventus fait honte à l'Italie

«Petite Juve», enrage le Corriere dello Sport. Sans honte, écrit le quotidien transalpin Tuttosport. La presse italienne n'épargne pas la Vieille Dame ce mercredi matin après la sévère défaite face à Chelsea 4-0. La Gazzetta dello Sport relaye également de son côté cette sévère défaite, mais met en avant une information mercato. En effet, à en croire le média italien, la Juve prépare une offre colossale pour Dusan Vlahovic de la Fiorentina. Une offre de l'ordre de 50 M€ pourrait arriver sur la table des dirigeants la Viola. Reste à savoir si cela suffira pour les convaincre.

Le Barça au bord du gouffre

Le FC Barcelone n'a su trouver la faille face à Benfica et se retrouve désormais dans l'obligation de gagner face au Bayern Munich lors de la dernière journée pour espérer disputer les 8es de finale de la Ligue des Champions. «Au bord du KO», résume le quotidien espagnol AS. Du côté de Sport, on est déjà tourné vers la montagne bavaroise qu'il faudra gravir. «Faire des miracles à Munich», peut-on lire. Le FC Barcelone n'a pas manqué les 8es de finale de la Ligue des Champions depuis la saison 2003-2004. Autant dire que Xavi a la pression.