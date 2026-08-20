Luis Enrique pense à un nouveau poste pour Maghnes Akliouche, Arsenal dans une course contre la montre

Luis Enrique a une idée en tête pour Akliouche

“Une nouvelle concurrence devant”, peut-on lire dans le journal L’Équipe. L’attaque du PSG a changé de visage cet été, en attendant toujours les éventuels départs de Barcola et Mbaye, écartés pour l’instant. Luis Enrique pourra compter sur Dembélé, Kvaratskhelia et Doué, mais la concurrence a été renforcée par les arrivées de Torres, Godts et Akliouche. Les trois recrues, appréciées par le duo Luis Enrique-Luis Campos pour leur polyvalence, doivent encore gagner leur place dans le onze lors des grands rendez-vous. Pour Akliouche, Luis Enrique a une idée bien précise du rôle qu’il souhaite lui donner, puisqu’il pourrait être utilisé au milieu en tant que relayeur, pour faire souffler certains cadres lors de la saison.

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Arsenal veut boucler la venue de Konsa rapidement

Arsenal a conclu un accord avoisinant les 70 M€ avec Aston Villa pour Ezri Konsa. Longtemps pisté par Mikel Arteta, l’international anglais vient s’ajouter à un secteur défensif déjà fourni en talent. Son recrutement devrait permettre aux Gunners de pouvoir prendre leur temps avec William Saliba, qui, on le rappelle, est touché au dos et n’a toujours pas repris l’entraînement. La visite médicale de Konsa est prévue ce jeudi matin et Arsenal va tenter de l’inscrire officiellement à son effectif avant 12h heure anglaise pour qu’il soit disponible face à Coventry vendredi.

Manchester City veut frapper fort sur la fin du mercato

Avec les ventes espérées de Savinho et Omar Marmoush à Tottenham, Manchester City pourrait investir pour continuer de remodeler son entrejeu. Selon le Daily Mail, Manu Koné fait partie des profils suivis par les Citizens à l’approche de la fin du mercato. Ayyoub Bouaddi reste, comme révélé par nos soins, le dossier prioritaire. De son côté, Manu Koné présente un profil complémentaire à celui d’Ayyoub Bouaddi, davantage axé sur l’impact physique, les projections et l’activité sans ballon. La cote du français a fortement augmenté ces derniers mois. Très performant avec la Roma la saison dernière en Serie A, il a ensuite confirmé tout cela lors de la Coupe du monde. Ses performances ont fait grimper les prétentions du club italien, puisque l’AS Roma aurait repoussé une offre de 40 millions d’euros de l’Atlético de Madrid et réclamerait désormais entre 50 et 60 millions d’euros. Man City sait à quoi s’attendre.