PSG : offre de West Ham pour Thilo Kehrer

Nous vous avons annoncé l'approche de West Ham pour Thilo Kehrer et Abdou Diallo, c'est désormais très sérieux concernant le défenseur international allemand de 25 ans (20 sélections). Selon Skysport, West Ham a fait une offre au Paris Saint-Germain pour s'attacher les services du défenseur polyvalent allemand.

Un temps annoncé au FC Séville, Thilo Kehrer fait partie de la liste des indésirables au sein du club de la capitale. Même s'il a fait partie de la tournée au Japon, les dirigeants parisiens ne souhaitent pas le conserver. Le club de Londres est une opportunité pour le joueur allemand de trouver du temps de jeu pour espérer jouer la coupe du monde au Qatar.

