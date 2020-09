Le rêve mercato fou d'Alvaro Recoba pour le Nacional de Montevideo

Deux des plus grands joueurs de l'histoire de l'Uruguay sont à la recherche d'un club : Edinson Cavani, actuellement libre de tout contrat, et Luis Suarez, dont le FC Barcelone veut se débarrasser. Les salaires colossaux des deux intéressés et leur âge déjà avancé (les deux ont 33 ans) rendent cependant la recherche de club difficile. Mais une autre légende du football uruguayen, Alvaro Recoba, serait prêt à les accueillir au Club Nacional de Montevideo où il est dirigeant.

« Le temps nous prouvera que Luis Suarez a été parmi les 3 ou 4 meilleurs joueurs de l'histoire du foot uruguayen. Quand à Barcelone ils disaient qu'il était gros, il mettait deux ou trois buts lors des matchs suivants. Sa situation actuelle me fait mal. [...] Si j'avais l'argent, je les ramène les deux, lui et Edinson Cavani. Les deux viendraient, j'en suis sûr », a confié l'ancien de l'Inter à TNT Sports. Malheureusement pour lui, son club est bien loin de pouvoir offrir ne serait-ce qu'un dixième du salaire de l'un des deux joueurs...