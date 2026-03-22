CAN 1976 : le démenti cinglant de la Guinée après une fake news sur le Maroc

La Fédération Guinéenne a tenu à démentir fermement les rumeurs évoquant une supposée procédure concernant la CAN 1976. Dans un communiqué officiel, l’instance guinéenne affirme qu’elle «n’a engagé aucune procédure ni auprès du Tribunal Arbitral du Sport, ni auprès de la Confédération Africaine de Football». Elle précise également que les informations relayées ces derniers jours «évoquent à tort une supposée démarche de la Guinée visant à contester le résultat du match ayant opposé le Syli National au Maroc». La fédération rappelle les faits historiques de cette rencontre disputée le 14 mars 1976 à Addis-Abeba, lors de laquelle Chérif Souleymane avait ouvert le score avant l’égalisation d’Ahmed Makrouh.

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Par ailleurs, la Guinnée souligne aussi que le format de la compétition ne comportait pas de finale classique et que le Maroc avait terminé premier de la poule finale pour être sacré champion. Dans ce même texte, la FGF insiste sur la nécessité de préserver la mémoire sportive et de s’appuyer sur des faits vérifiés, appelant les médias à éviter «toute interprétation susceptible d’entretenir la confusion». Cette mise au point intervient alors que la CAF est déjà secouée par la polémique autour de la CAN 2025 remportée sur le terrain par le Sénégal mais officiellement attribuée au Maroc après décision des instances disciplinaires. Deux mois après la finale, ce scandale opposant Dakar et Rabat est désormais porté devant le TAS en Suisse.