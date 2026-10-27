Torino : l’Italie est en train de tomber amoureuse de Rafik Belghali

L’été de Rafik Belghali a ressemblé à un véritable feuilleton. Auteur d’une première saison intéressante en Serie A avec l’Hellas Vérone, l’international algérien a rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs grâce à ses qualités offensives et sa capacité à dynamiser le couloir droit. Comme nous vous le révélions en exclusivité, l’AS Roma, Newcastle, l’Inter Milan et l’Olympique de Marseille ont notamment surveillé sa situation. Le relégué véronais devait vendre pour renflouer ses caisses et le latéral de 24 ans figurait parmi les joueurs susceptibles de rapporter une somme intéressante. Sous contrat jusqu’en 2029, le natif de Louvain disposait d’une cote grandissante après avoir disputé 26 rencontres de Serie A en 2025-2026, avec deux buts inscrits. Le dossier a finalement connu un dénouement inattendu dans les dernières heures du mercato.

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Alors que Sassuolo semblait tenir la corde, le Torino a raflé la mise et convaincu Belghali de poursuivre sa progression dans l’élite italienne. Les Granata ont bouclé l’opération sous la forme d’un prêt payant d’un million d’euros assorti d’une obligation d’achat de cinq millions, avec un bonus supplémentaire d’un million et 10 % sur une éventuelle plus-value réservés à Vérone. Une belle opération pour le club piémontais qui cherchait un successeur à Marcus Pedersen, parti à l’Olympiakos. Pour Ignazio Abate, l’arrivée de l’Algérien représentait une opportunité de renforcer son couloir droit sans miser sur un profil déjà installé parmi les références du championnat. Quelques semaines plus tard, le Torino peut se féliciter d’avoir pris le dessus sur des concurrents plus prestigieux.

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1 but et 3 passes décisives

L’adaptation de Belghali a rapidement dépassé les attentes. D’abord utilisé comme remplaçant, il s’est illustré dès son entrée en jeu contre la Fiorentina, le 5 septembre, en délivrant une passe décisive après seulement 34 minutes sur le terrain. Depuis, l’international algérien a pris une nouvelle dimension. Après six journées disputées par le Torino, il compte déjà un but et trois passes décisives en 349 minutes de jeu. Son doublé de passes décisives lors de la victoire contre Parme a notamment confirmé son influence dans le dernier tiers du terrain. «J’ai dit hier que Belghali était plus fort que moi. Et j’avais raison : je ne marquais certainement pas des buts comme celui-là. Il a des qualités dans les trente derniers mètres. Petit à petit, il assimile les principes défensifs et s’améliore beaucoup dans ses déplacements et sa façon de recevoir le ballon», a expliqué l’entraîneur Ignazio Abate après la belle victoire face à Monza la semaine dernière.

Avec une moyenne de 0,78 passe décisive par 90 minutes selon les chiffres communiqués, Rafik Belghali figure parmi les meilleurs créateurs de Serie A, devant Paulo Dybala, crédité de 0,73, Ivan Ilic à 0,71 et Andy Diouf à 0,68. Une efficacité remarquable pour un joueur dont la mission première reste d’animer le couloir droit. Cette montée en puissance se traduit également dans la hiérarchie d’Abate. « Le secret d’Abate, c’est qu’il travaille et me parle beaucoup, même en dehors du terrain. Je pense que c’est un peu tout ça qui me permet de jouer comme ça, et si c’est ma performance, c’est que ça fonctionne. Je suis content, mais le plus important, c’est qu’on a gagné. J’espère toujours faire mieux. C’était un beau but mais celui de la Coupe du Monde était mieux», déclaré Belghali au micro de DAZN. Il a progressivement gagné la confiance de son entraîneur et s’est imposé dans le onze au détriment de la concurrence, notamment Fortini et Patterson sur les postes de couloir. Les Granata réalisent d’ailleurs un solide début de saison, pointant à la 8ème place du championnat.

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Belghali l’ha fatto brutto 😱🤷‍♂️ https://t.co/I6Xu5lK9ZS — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 24, 2026

Sa polyvalence, sa capacité à accélérer les transitions et la précision de ses centres offrent au Torino des solutions supplémentaires dans l’animation offensive. L’ancien joueur de Vérone peut aussi évoluer sur les deux ailes et s’adapter à différents systèmes. Un atout précieux pour un technicien qui cherche encore les meilleurs équilibres collectifs. «J’étais légèrement décalé à gauche par rapport à mon poste habituel à droite. J’étais là après le corner, je suis content de m’être retrouvé dans cette position et d’avoir pu marquer un but comme ça, comme quand j’étais enfant, étant donné que je jouais numéro 10. C’est clair que ça m’aide de jouer avec des coéquipiers comme Nikola Vlasic, qui me soutient énormément». À seulement 24 ans, Rafik Belghali dispose d’une marge de progression intéressante et d’une valeur marchande susceptible de grimper rapidement si cette dynamique se confirme.