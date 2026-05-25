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L’Atlético a fait une offre XXL à Julian Alvarez pour le retenir

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Julian Alvarez célèbre un but avec l'Atlético @Maxppp

Où jouera Julian Alvarez la saison prochaine ? L’attaquant argentin vedette de l’Atlético de Madrid est courtisé par le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Luis Enrique a contacté directement l’Araignée, mais l’ancien Mancunien préfèrerait signer chez les Blaugranas.

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El Partidazo de COPE
🚨 Informa @RuizAntonito | Situación de Julián Álvarez en el @Atleti

💥 El club hace tiempo le ofreció ampliar y mejorar su contrato para pasar a ganar 10M limpios, la ficha más alta junto a Oblak

❌🗣️ A día de hoy NO ha contestado a esa oferta y el club permanece tranquilo porque tiene claro que NO lo venderá a cualquier precio y solo movería ficha si el jugador se empeñara en irse… y trae una oferta sustanciosa

📻 #PartidazoCOPE
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De son côté, l’Atlético reste serein. Alvarez est sous contrat jusqu’en 2030 et possède une clause libératoire de 500 M€. Cela n’empêche pas les Colchoneros de vouloir envoyer un signal fort à leur jouer. La radio Cadena COPE assure même que l’Atlético a fait une offre de prolongation à l’Argentin. Le club lui a offert un contrat rémunéré à hauteur de 10 M€ nets par an, soit le plus gros salaire de l’équipe (avec Jan Oblak). Mais pour le moment, Alvarez n’a pas répondu à cette proposition…

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