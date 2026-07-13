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Barça : Joan Laporta répond au PSG pour Ferran Torres

Par Allan Brevi
1 min.
Joan Laporta avec le Barça. @Maxppp

À la recherche d’un nouvel avant-centre depuis le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, le Paris Saint-Germain aurait trouvé son successeur. En effet, le club de la capitale aurait trouvé un accord de principe avec Ferran Torres, un joueur que Luis Enrique connaît parfaitement après l’avoir dirigé avec la sélection espagnole. Si les discussions entre Paris et le FC Barcelone ne sont pas encore officiellement finalisées, le dossier avance rapidement et pourrait devenir l’un des feuilletons majeurs de ce mercato. Présent à Dallas, Joan Laporta a d’ailleurs été interrogé sur l’avenir de son attaquant lors d’un entretien accordé à la presse.

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Sans confirmer l’existence de négociations avec le PSG, le président du Barça s’est montré particulièrement prudent concernant l’avenir de Ferran Torres, tout en rappelant l’importance de son joueur dans l’effectif catalan : « j’ai entendu et lu des choses. Nous n’avons aucune confirmation. Nous sommes ravis de son arrivée. À chaque fois qu’il entre sur le terrain, c’est un danger. Nous avons d’excellents joueurs ». Une déclaration qui laisse planer le doute autour du dossier. Si le PSG semble bien décidé à attirer l’international espagnol pour renforcer son secteur offensif, le FC Barcelone, lui, ne semble pas prêt à faciliter son départ tant qu’une offre jugée satisfaisante n’aura pas été formulée.

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