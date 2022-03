Qualifications Mondial 2022 : la liste du Nigeria pour affronter le Ghana

Éliminé par la Tunisie dès le stade des 8es de finale de la CAN, le Nigeria doit relever la tête s'il veut faire partie des cinq nations africaines qualifiées pour la Coupe du Monde au Qatar. Nommé juste avant la compétition majeure du continent africain en remplacement de Gernot Rohr, le sélectionneur Augustine Eguavoen avait franchi la phase de poules sans encombre (3 victoires), avant de chuter face aux Aigles de Carthage dès l'entrée dans la phase à élimination directe (0-1).

Pour affronter en barrages une équipe du Ghana qui de son côté n'a pas réussi à franchir l'obstacle des poules de la CAN, les vendredi 25 et mardi 29 mars prochains, et tenter d'accrocher une septième participation en phase finale de Coupe du Monde, les Super Eagles pourront s'appuyer sur un groupe de 25 joueurs, dont 3 gardiens, 8 défenseurs, 5 milieux et 9 attaquants. Trois joueurs de Leicester, trois joueurs de Watford, trois joueurs des Rangers, auxquels viennent d'ajouter Victor Osimhen, absent à la CAN, et le Nantais Moses Simon.

La liste du Nigeria pour les barrages du Mondial :

Gardiens (3) : Francis Uzoho (AC Omonia), Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs), Maduka Okoye (Sparta Rotterdam)

Défenseurs (8) : Oluwasemilogo Ajayi (West Bromwich Albion), Kenneth Omeruo (CD Leganes), Leon Balogun (Glasgow Rangers), William Ekong (Watford), Olaoluwa Aina (Torino), Calvin Bassey (Glasgow Rangers), Abdullahi Shehu (AC Omonia), Zaidu Sanusi (FC Porto)

Milieux (5) : Frank Onyeka (Brentford), Joseph Ayodele-Aribo (Glasgow Rangers), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Watford FC), Akinkunmi Amoo (FC Copenhague)

Attaquants (9) : Ahmed Musa (Fatih Karagumruk), Samuel Chukwueze (Villarreal FC), Victor Osimhen (Napoli FC), Moses Simon (FC Nantes), Sadiq Umar (UD Almeria), Odion Jude Ighalo (Al-Hilal FC), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Emmanuel Dennis (Watford FC), Ademola Lookman (Leicester City)

Liste d'attente : Chidozie Awaziem (Alanyaspor FC), Jamilu Collins (SC Padeborn 07), Chidera Ejuke (CSKA Moscou), Taiwo Awoniyi (Union Berlin), Paul Onuachu (KRC Genk), Peter Olayinka (SK Slavia Prague), Ogenyi Onazi (Al-Adalah FC)