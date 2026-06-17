Mercato : le FC Barcelone a déjà 3 alternatives de luxe à Julian Alvarez !

C’est le sujet qui passionne l’Espagne en ce moment, peut-être même plus que cette Coupe du Monde 2026. Où jouera Julian Alvarez la saison prochaine ? Entre coup de bluff du Real Madrid, rumeurs mercato qui vont dans tous les sens et clubs qui s’invectivent sur les réseaux sociaux, ce dossier déchaîne les passions et fait couler énormément d’encre. Les dernières nouvelles ne seraient d’ailleurs pas forcément positives pour les Catalans, puisqu’Arsenal serait désormais en pole position pour enrôler l’attaquant argentin, avec un accord assez farfelu qui aurait été trouvé.

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De quoi confirmer une tendance qui se dégageait depuis des semaines maintenant : l’Atlético préfère vendre sa vedette à un club hors-Liga, poussant donc l’international argentin vers les Gunners ou même le PSG, qui semble cependant s’être retiré du dossier. Comme l’indique la presse catalane, Deco et ses hommes travaillent donc sur des alternatives à Julian Alvarez.

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Du joli monde

Comme l’indique Sport, il y a trois plans B au champion du monde 2022. D’abord, sans trop de surprise, Harry Kane (32 ans), un nom qui était déjà sorti à plusieurs reprises ces dernières semaines. L’attaquant anglais fait l’unanimité en interne à Barcelone, et sa situation contractuelle - son contrat expire en 2027 - met le Bayern dans une position un peu délicate. Eli Junior Kroupi (19 ans) est l’autre attaquant qu’adore Deco, mais la concurrence risque de faire grimper les enchères de façon conséquente, et Bournemouth s’attend déjà à toucher un chèque de 9 chiffres.

Enfin, les Catalans ont aussi écrit le nom de Mikel Oyarzabal (29 ans) sur leur shopping-list. L’attaquant de la Roja et de la Real Sociedad serait l’option la moins chère, et les Barcelonais sont convaincus que son adaptation serait immédiate, grâce à son entente avec les Blaugranas qu’il côtoie en sélection et à son profil qui correspond plutôt bien au jeu du champion d’Espagne en titre. Affaire(s) à suivre…