Son départ de l'AC Milan, son image écornée, la concurrence avec Keylor Navas : les confidences de Gianluigi Donnarumma

Le cas Donnarumma a souvent été un sujet sensible à Milan. En 2017, après de longs mois de suspens interminable pour les tifosi rossoneri, le gardien âgé alors de 18 ans avait choisi de prolonger son contrat de jusqu’en 2021. Un soulagement pour son club et ses supporters, le grand Gianluigi (1,96m) étant considéré comme le plus gros espoir italien à son poste. Quatre ans plus tard, même scénario, mais cette fois, Gigio a préféré mettre les voiles. Un sale coup pour la formation lombarde qui a vu partir pour 0€ l’une des plus grosses valeurs marchandes de son effectif. Un coup de poignard.

Interrogé par le Corriere dello Sport, le principal intéressé a donné les raisons qui l’ont poussé à partir. « Je ne veux pas parler de la saison dernière, ça n’aurait pas de sens aujourd’hui, changeons de disque. Je suis resté huit ans à Milan, c’était ma maison, j’y ai vécu de très beaux moments, j’ai un grand respect pour les personnes qui y travaillent et pour les supporters. (…) Mais la vie est faite de choix, nous avions des ambitions différentes. Mais je reste un supporter du Milan. (…) Huit ans, ça ne s’oublie pas, mais j’avais besoin de changer pour grandir, progresser et devenir le plus fort. J’avais besoin d’un nouvel environnement, d’une nouvelle réalité. »

Donnarumma assume son choix

Un choix qui lui a toutefois attiré les foudres des tifosi rossoneri. À Milan, le néo Parisien avait d’ailleurs un surnom peu flatteur, « Dollarumma ». Un petit nom en référence à son désir de privilégier l’argent à son club. Mais Donnarumma le jure : quand il a choisi de quitter Milan, il ne savait pas où il allait rebondir. « Il y a des décisions qui prennent plus de temps à être prises. Les choix professionnels, je les ai toujours faits seul. Ma famille m’a toujours laissé le champ libre. C’est ce que fait Mino (Raiola, son agent) aussi. Il respecte les désirs à 100%, après, il fait tout pour satisfaire les demandes. Je jure que, quand je suis parti de Milan, je n’avais aucun contact avec des clubs. Mais j’étais sûr qu’en réalisant un bon Euro, certains allaient se manifester ».

Et ce fut le cas avec le Paris Saint-Germain. Auteur d’un mercato estival XXL, le club de la capitale s’est donc offert le meilleur joueur de l’Euro. Un coup de maître puisque les Rouge-et-Bleu se sont assuré les services d’un gardien d’avenir. Tout juste arrivé, l’Italien sait en tout cas quel est son objectif principal. « Quand j’ai signé (au PSG), le président m’a dit : « nous sommes enfin réunis ». Aujourd’hui je me sens très bien, très relaxé. La saison dernière, l’équipe n’a pas remporté la Ligue 1, mais le véritable objectif, c’est la Ligue des Champions. Paris m’a toujours suivi, mais à ce moment-là, la priorité était Milan. Aujourd’hui, grâce à Milan, je me sens plus sûr, mûr et je suis meilleur techniquement. Gigi Ragno et Dida ont insisté sur le travail du jeu au pied. »

Toutefois, l’arrivée de Donnarumma au PSG a immédiatement fait débat. Pourquoi Paris l’a-t-il recruté alors qu’il venait juste de prolonger Keylor Navas jusqu’en 2024 ? Les deux gardiens peuvent-ils cohabiter ? Pour le moment, les deux intéressés n’ont pas eu à partager la cage, Donnarumma étant à peine rentré de vacances. Mais dans les prochaines semaines, Mauricio Pochettino va devoir trancher. En tout cas, le Transalpin ne voit pas cette concurrence comme une mauvaise nouvelle. « C’est une motivation supplémentaire et il me fascine. »