Le vestiaire de Strasbourg ne regrette pas du tout Liam Rosenior

Hier, Liam Rosenior est officiellement devenu le nouveau coach de Chelsea. La nouvelle a été annoncée par le biais d’un communiqué de presse. «Le Chelsea Football Club est ravi d’annoncer la nomination de Liam Rosenior au poste d’entraîneur principal de l’équipe masculine.L’Anglais a signé un contrat avec le club qui le lie jusqu’en 2032.» Mais ce n’était pas vraiment une surprise puisque la presse anglaise puis le principal intéressé avaient vendu la mèche. En effet, Rosenior a confirmé son départ chez les Blues en conférence de presse.

«Ce n’est pas juste Chelsea, j’ai eu des intérêts de clubs de Ligue des Champions. Mais à un moment dans sa vie, il y a des offres qu’on ne peut pas refuser. Je ne pouvais pas refuser cette opportunité. C’est le club champion du monde, avec un effectif incroyable, un public incroyable. Je peux aussi rentrer chez moi, voir mes enfants, ma famille. Personne ne peut remettre en question ma décision et mon implication à Strasbourg.» Ce n’est pas forcément l’avis des supporters, qui en ont assez de voir leur club de cœur se faire piller par Chelsea. La vente d’Emmanuel Emegha il y a quelques mois avait déjà fait grincer des dents.

Un groupe qui réagit bien à ce départ

A présent, le départ de Rosenior, en pleine saison, est considéré comme la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. D’ailleurs, de nombreux fans en veulent à Marc Keller, dont la gestion est clairement pointée du doigt. Malgré l’arrivée imminente de Gary O’Neil sur le banc alsacien, les amoureux du club en ont ras-le-bol. Mais qu’en est-il des joueurs ? Ce mercredi, ils seront au repos et aux soins précise L’Equipe. Le quotidien sportif, qui a pu s’entretenir avec une source au sein du club, ajoute que «c’est un peu comme si de rien n’était» au club.

Il est ensuite précisé que les joueurs strasbourgeois, qui sont très peu à avoir réagi publiquement, ont facilement intégré la nouvelle après l’annonce du départ de Rosenior. Un départ qui va changer la donne. Certains éléments étaient venus pour travailler avec lui à l’image de Valentin Barco. D’autres ne sont pas forcément mécontents et sont même soulagés puisqu’ils vont pouvoir avoir une nouvelle chance. Il faut aussi ajouter que les méthodes de Rosenior ont braqué plusieurs joueurs avec lesquels l’entente n’était pas forcément très bonne. Eux aussi ne sont pas forcément déçus par ce départ.