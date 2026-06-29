Le FC Barcelone relance la piste Harry Kane !

Mais qui sera le numéro 9 titulaire du FC Barcelone pour la saison 20226-2027 ? Hansi Flick et Deco, l’entraîneur et le directeur sportif, y travaillent ardemment. Robert Lewandowski, 37 ans, a fait ses adieux au Barça, pendant que Ferran Torres, polyvalent et si utile la saison passée, n’est toujours pas considérée comme le titulaire en puissance à ce poste. Le favori, tout le monde le connait, il s’agit de Julian Alvarez. Mais le dossier est sacrément compliqué, devant la résistance absolue de l’Atlético de Madrid.

La suite après cette publicité

Tout sauf le Barça, pour des dirigeants colchoneros qui ne veulent pas perdre la face. Alors, le Barça est bien obligé de regarder ailleurs, et le Daily Mail que cet ailleurs emmène du côté du Bayern Munich. Oui, le club catalan lorgne bien Harry Kane, l’attaquant anglais de 32 ans, au Bayern depuis désormais 3 saisons. Inbougeable, pourrait-on d’abord penser. Car le club bavarois l’adore et ne veut absolument pas le céder. Et car le joueur l’a déjà affirmé, il se sent bien en Bavière.

La suite après cette publicité

Un problème de prolongation

Mais le problème se situe autour de la situation contractuelle. Il lui reste une année de contrat, jusqu’en 2027. Kane souhaite une prolongation de 3 ans, jusqu’en 2030, alors que le Bayern n’a proposé que deux ans… Ce petit couac ouvre la porte à d’éventuels courtisans. Et notamment le Barça, qui a prouvé avec Robert Lewandowski qu’il était prêt à faire confiance à des buteurs à la trentaine bien tassée. Evidemment, cela ne rend pas Kane abordable financièrement d’un seul coup.

Recurté 100 M€ par le Bayern en 2023 et avec un salaire annuel de 25 M€, il sera difficile à déloger. Selon le Daily Mail, le club catalan a tout cas fait savoir son intérêt à ses représentants, et laisse désormais le temps de la réflexion, d’ici la fin de la Coupe du Monde 2026, à l’international anglais. Déjà attaqué sur le dossier Michael Olise, le Bayern va devoir s’activer pour Harry Kane s’il ne veut pas vivre une mauvaise surprise.