Barça : Xavi lance le choc face à Manchester United

Présent en conférence de presse, Xavi est logiquement revenu sur le tirage au sort des barrages de Ligue Europa. Opposé à Manchester United pour ce qui sera le grand choc de ces 16es de finale, le technicien catalan n'a pas caché son ambition, bien qu'il soit conscient du combat qui attend ses joueurs. «Le tirage au sort nous a apporté un client très difficile, encore une fois. Manchester United est un grand rival, le pire que nous puissions avoir. Nous devrons très bien rivaliser, ils se sont beaucoup améliorés depuis l’arrivée de Ten Hag», a tout d'abord déclaré l'ancien milieu des Culers avant d'annoncer la couleur.

«Cristiano est un grand joueur. Il a marqué une époque dans le football mondial et peut encore faire la différence mais j’aime toujours gagner, je veux gagner, concourir, je suis compétitif depuis ma naissance et je me fiche de qui est devant. Je veux gagner avec le club de mon cœur. Le favori, c'est pour vous, la presse et les bookmakers. On va essayer de rivaliser sur le terrain, a priori c’est l'adversaire le plus difficile, oui (...) Nous mettrons les notes à la fin de la saison, mais je veux penser que nous sommes sur la bonne voie». Rendez-vous les 16 et 23 février prochains.