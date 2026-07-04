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Coupe du Monde

Equipe de France : le pénalty libérateur de Kylian Mbappé face au Paraguay

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Paraguay 0-1 France
winamax
1 12.0 N 6.75 2 1.22 bonus 100€

Le verrou a fini par sauter pour les Bleus. Après une longue séquence de vérification vidéo, l’arbitre a désigné le point de penalty à la 67e minute pour une faute de Gomez sur Désiré Doué, accroché dans la surface après une percée au milieu de plusieurs défenseurs.

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Kylian Mbappé ne s’est pas fait prier pour transformer cette occasion. Le capitaine de l’Equipe de France a pris le gardien à contre-pied d’un plat du pied parfaitement placé sur la droite pour ouvrir le score (70e, 0-1). Il inscrit au passage son septième but dans cette Coupe du Monde 2026 et son 19e en carrière sur la compétition.

Pub. le - MAJ le
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