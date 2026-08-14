« C’est une décision qui m’a été dictée par le club » : Bruno Genesio sort du silence sur le retrait du capitanat à Pierre Emile-Højbjerg

L’Olympique de Marseille a officiellement terminé sa préparation estivale, ce vendredi. Opposés à l’Atlético de Madrid, les Phocéens ont d’abord montré un bon visage avant d’être plus frileux défensivement et de finalement s’incliner (1-2). Une rencontre durant laquelle le brassard de capitaine n’était pas sur le bras gauche de Pierre-Emile Højbjerg. À l’annonce de la composition marseillaise, c’était finalement Timothy Weah qui avait été désigné capitaine à l’occasion de cette rencontre. Une décision très loin d’être anodine.

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Dans le courant de la semaine, nous vous révélions que le départ de Pierre-Emile Højbjerg à Newcastle avait été bouclé entre toutes les parties. Finalement, le milieu international danois (97 sélections) a choisi au tout dernier moment de ne pas rejoindre les Magpies, après avoir donné dans un premier temps son aval. Une décision qui a, comme nous vous l’avons rapporté, plus qu’énervé le propriétaire du club phocéen, Frank McCourt, alors que les finances marseillaises ne sont pas au beau fixe actuellement et que l’OM est dans l’obligation de vendre pour renflouer les caisses.

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Bruno Genesio assume

Après cette défaite contre l’Atlético, donc, Bruno Genesio s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur français a logiquement été interrogé sur cette décision de retirer le brassard à l’ancien joueur de Southampton et Tottenham. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien technicien lillois s’est montré très franc. « C’est une décision qui m’a été dictée par la direction du club. Si je veux être complètement franc, et je vais l’être, ce n’est pas une décision que je partage. Mais je suis salarié, je dois me soumettre à certaines obligations. On l’a fait », a ainsi indiqué Genesio.

Des propos qui risquent de faire grand bruit, à quelques jours du début de cette nouvelle saison de Ligue 1, avec notamment la réception de Strasbourg côté olympien. Si Højbjerg est encore marseillais en ce 14 août, rien ne dit que sa situation actuelle lui permettra de continuer son aventure dans la cité phocéenne.