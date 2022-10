Arsenal va offrir une belle enveloppe mercato à Mikel Arteta

La suite après cette publicité

Arsenal est une formidable raison d'être heureux. Cette saison, les supporters des Gunners sont sur un nuage après plusieurs années à être la risée de la Premier League. Treize journées de championnat sont déjà passées et les Londoniens, qui comptent deux matches en retard, sont toujours en tête avec 28 points. Ils affichent un joli bilan de 9 victoires, 1 nul et 1 défaite. Seul Manchester United a fait tomber l'équipe entraînée par Mikel Arteta. Une formation qui est également en verve en Ligue Europa.

Arteta connaît son budget

Dans cette compétition, Arsenal a gagné quatre rencontres en quatre journées. Le tout avec 6 buts inscrits et 1 encaissé. Outre les bons résultats, les Gunners, qui totalisent 13 victoires en 15 rencontres toutes compétitons confondues cette saison (1 nul et 1 défaite en PL), pratiquent un jeu plutôt séduisant. Une belle victoire pour Arsenal, qui a pris le temps de laisser sa chance à Mikel Arteta pour mettre en place son projet. Très contents, les dirigeants anglais comptent le récompenser en lui offrant une belle enveloppe pour recruter cet hiver.

En effet, The Sun révèle que les pensionnaires de l'Emirates Stadium vont débloquer environ 58 M€ pour le mois de janvier 2023. L'objectif est qu'il puisse avoir les moyens de mener l'équipe au titre en Premier League. Recruter sera donc nécessaire pour avoir une équipe compétitive sur tous les tableaux avec l'enchaînement des matches et la fatigue qui peut en découler. Le média britannique explique que le club ne veut pas que l'épuisement des joueurs cause la perte du titre en Premier League, d'autant que le technicien ibérique s'appuie sur un noyau d'une quinzaine d'éléments pour jouer toutes les compétitions.

Deux recrues attendues cet hiver

Pour toutes ces raisons, les Londoniens vont donc se renforcer avec deux joueurs. Mikel Arteta, qui tient notamment à alléger la charge de travail de Bukayo Saka et Granit Xhaka qui ont participé aux 15 matches d'Arsenal cette saison, a réclamé deux recrues cet hiver. Il veut ainsi un milieu de terrain et d'un ailier. La piste Douglas Luiz (Aston Villa) n'étant plus d'actualité puisqu'il a prolongé, c'est Danilo (21 ans, Palmeiras) qui est ciblé selon The Sun. Mais il faudra se montrer convaincant puisque le club brésilien a refusé une première proposition de 25,3 M€. Une nouvelle offre de 30 M€ est en préparation.

Les Londoniens pensent pouvoir arriver à leurs fins avec cette somme pour le milieu. Concernant le deuxième poste ciblé, les pistes mènent à Mykhaylo Mudryk (21 ans, Shakhtar Donetsk) et Yéremy (20 ans, Villarreal). Pour l'un comme pour l'autre, The Sun explique qu'il faudra mettre environ 28 M€ sur la table. Ainsi, pour 58 M€, les têtes pensantes d'Arsenal estiment pouvoir satisfaire Mikel Arteta. Un coach pour lequel elles n'avaient pas hésité à dépenser 150 M€ l'été dernier en recrutant Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, Fabio Vieira, Matt Turner ou encore Marquinhos. Un pari gagnant !