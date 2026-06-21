CdM 2026 : un record de la Coupe du Monde au Qatar déjà battu

Déjà 7 buts contre leur camp ont été inscrits depuis le début de la Coupe du Monde 2026. Un total déjà largement supérieur à celui du Mondial 2022, qui n’avait enregistré que 2 buts contre son camp sur l’ensemble de la compétition organisée au Qatar.

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Le record sur une seule édition de la Coupe du Monde est de 12 buts contre son camp, établi lors du Mondial 2018 en Russie. Avec encore de nombreux matches à disputer dans cette édition à 48 équipes, ce total pourrait être menacé dès la phase de groupes.