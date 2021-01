Barça : Eric Garcia ne viendra pas cet hiver

Annoncé avec insistance du côté de Barcelone cet hiver, Eric Garcia ne devrait finalement pas revenir dans son club formateur pour l’instant. La faute à un désaccord entre les candidats à la présidence.

La suite après cette publicité

Selon les informations du Mundo Deportivo, lors d’une rencontre entre Carles Tusquets, président de la Gestora, et les trois candidats à la présidence déjà proclamés par le Conseil électoral, la décision de ne pas recruter le défenseur espagnol a été prise. Alors que Ronald Koeman insistait pour le récupérer ce mois-ci et que le joueur de Manchester City avait donné son accord, deux des candidats ne sont pas favorables à l'opération et un seul a accepté de la réaliser maintenant. Les Citizens avaient accepté de revoir leur exigence à la baisse pour laisser partir le défenseur de 19 ans. Il faudra encore patienter pour les deux parties.