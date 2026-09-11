Un joueur de Premier League passé par Nantes victime d’un spectaculaire accident de la route

Sorba Thomas (27 ans) pensait se rendre tranquillement ce matin à l’entraînement de son club, Hull City. Malheureusement pour l’ailier gauche des Tigers passé par le FC Nantes entre 2024 et 2025 (27 matches, 1 but, 3 passes décisives), sa journée a très mal débuté. La presse anglaise révèle en effet que le Gallois a eu un spectaculaire accident de la route dans une zone résidentielle. Thomas a été victime d’un accident au cours duquel sa voiture s’est retrouvée sur le toit alors qu’il se rendait à l’entraînement.

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Hull City forward Sorba Thomas was involved in a crash outside the club’s training ground but remarkably emerged unscathed.



The club confirmed Thomas sustained no injuries after pictures of the 27-year-old’s car were posted on social media.@KathrynBatte has more ⤵️… pic.twitter.com/2xlNUnqN1P — Telegraph Football (@TeleFootball) September 11, 2026

Les riverains qui ont assisté à l’accident survenu sur cette route étroite étaient surpris puisque la vitesse ne dépasse généralement pas les 15 mph (environ 25 km/h). Le club a confirmé l’accident, mais a ajouté que Thomas s’en était sorti indemne. « Hull City est soulagé de confirmer que Sorba Thomas est sain et sauf après un accident de la route survenu près du centre d’entraînement du club à Cottingham. »