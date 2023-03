OL : le retentissant fiasco financier Jérôme Boateng

Arrivé dans les toutes dernières heures du mercato estival 2021, Jérome Boateng va quitter l’Olympique Lyonnais le 30 juin prochain. Et le champion du monde 2014 restera, quoiqu’il arrive, l’un des fiascos les plus retentissants de ces dernières années à Lyon, et même quasiment en Ligue 1 puisqu’il faut aller voir du côté du Paris Saint-Germain pour voir des joueurs aussi bien payés et aussi peu rentables (Layvin Kurzawa notamment). Car oui, non seulement le natif de Berlin n’a pas vraiment apporté de garanties sportives en défense, comme le laissait pointer son pedigree, mais pire, l’ancien roc défensif du Bayern, aujourd’hui âgé de 34 ans, s’est accroché à l’OL comme une moule à son rocher.

Alors que le club rhodanien lui avait clairement indiqué la porte de sortie en janvier dernier et qu’un club saoudien était prêt à le recruter, le n°17 des Gones, qui n’a disputé que 8 minutes face à Troyes depuis la fin du mercato hivernal, a refusé de quitter sa prison dorée pour terminer de toucher son énorme salaire de 400 000 €. Avec 315 minutes de temps de jeu effectif sur l’ensemble de la saison 2022-23, on vous laisse faire le calcul du coût de la minute jouée. À la vue de cette situation, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou attendent forcément avec une certaine impatience le 30 juin prochain…

