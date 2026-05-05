Un gros banc s’offre enfin à Xavi

Libre depuis son départ du FC Barcelone, Xavi (46 ans) a récemment été lié à la sélection marocaine. Mais l’Espagnol n’a pas rejoint les Lions de l’Atlas. En revanche, il pourrait bien reprendre du service au sein d’un très gros club.

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Ce mardi, The Independent révèle que Chelsea en pince pour l’ancien coach du FC Barcelone. Les Blues apprécient sa philosophie de jeu et sa façon de coacher, et le fait qu’il soit libre. Les Londoniens explorent d’autres pistes en parallèle, dont celles menant à Andoni Iraola, Xabi Alonso ou encore Cesc Fabregas.