L1 : Létang prend une grosse amende

Une minute de plus qui va coûter cher à Olivier Létang. De nouveau très remonté contre l’arbitrage, et le temps additionnel supplémentaire accordé aux Parisiens lors de la 2e journée de Ligue 1 qui avait permis au PSG d’égaliser en fin de rencontre, le président du LOSC Olivier Létang s’en était vertement pris à l’arbitre de la rencontre, Eric Wattelier.

La suite après cette publicité

Saisi par la commission d’éthique sur ce cas, la Commission de discipline a rendu son jugement ce mercredi, en condamnant le président lillois à une amende de 20 000 euros plutôt qu’à une suspension. A noter également les 3 matches de suspension de Laurent Boissier, directeur sportif d’Angers pour son comportement lors du match face à Rennes.

Les décisions de la commission de discipline du 16 septembre :

3ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Angers SCO – Stade Rennais FC du dimanche 6 septembre 2026.

Comportement de M. Laurent BOISSIER, Directeur Sportif d’Angers SCO.

La suite après cette publicité

Trois matchs de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet mardi 22 septembre 2026.

2ème journée de Ligue 1 McDonald’s : LOSC – Paris Saint-Germain du vendredi 28 août 2026.

Comportement et propos de M. Olivier LETANG, Président du LOSC.

Saisie par un rapport de l’arbitre et par le Conseil National de l’Ethique de la FFF, la Commission a prononcé une amende de 20.000 euros à l’encontre de M. Olivier LETANG.

La suite après cette publicité

2ème journée de Ligue 1 McDonald’s : LOSC – Paris Saint-Germain du vendredi 28 août 2026.

Comportement de M. Sylvain ARMAND, Coordinateur sportif du LOSC.

Un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.