« Techniquement, Astaghfirullah c’est trop fort » : Amadou Onana choqué par le talent d’Asensio

Arrivé il y a deux ans à Aston Villa en Premier League, Amadou Onana (24 ans) n’a pas tardé à être surpris par un de ses coéquipiers chez les Vilans en Angleterre : Marco Asensio. Par ailleurs, le milieu de terrain belge n’a pas caché son admiration pour l’international espagnol, dont la qualité technique l’a littéralement impressionné dès les premières séances d’entraînement. Dans une vidéo Youtube avec Just Riadh, celui-ci a déclaré sans aucune retenue : « Il y a un mec dont je n’ai pas parlé, mais c’est l’un des joueurs qui m’a le plus choqué : Asensio. Techniquement, Astaghfirullah… c’est trop fort, il a un pied gauche, quand je l’ai vu à l’entraînement, je me suis dit : "ah ouais, ce mec-là, il doit jouer au haut niveau" ».

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L’ancien joueur d’Everton et du LOSC a notamment souligné avoir compris la trajectoire du joueur passé par des clubs européens de prestige durant l’échange avec le créateur de contenu. « En une semaine, j’ai compris pourquoi le Real, j’ai compris pourquoi le Paris Saint-Germain, il pue le football » a-t-il ajouté, étant fortement bluffé par la qualité de l’ancien parisien. Actuellement 4e en championnat, devant Liverpool et Chelsea, les hommes d’Unai Emerey semblent avoir de véritables armes pour aller en C1 la saison prochaine, et Onana en a bien conscience.