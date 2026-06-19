Gary O’Neil va quitter Strasbourg !

Gary O’Neil ne devrait déjà plus être l’entraîneur de Strasbourg. Arrivé en cours de saison pour succéder à Liam Rosenior, parti rejoindre Chelsea au sein de la galaxie BlueCo, l’Anglais avait débarqué en Alsace dans un contexte particulièrement délicat. Son arrivée avait suscité de nombreuses critiques chez les supporters strasbourgeois, qui voyaient d’un mauvais œil un nouvel exemple des liens étroits entre Strasbourg et le club londonien et le manque de continuité dans le projet alsacien.

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Malgré cette défiance initiale, O’Neil a rapidement réussi à convaincre sur le terrain. Sous sa direction, Strasbourg a réalisé une seconde partie de saison satisfaisante, conclue par une qualification européenne et surtout un parcours historique en Ligue Europa Conférence, stoppé seulement aux portes de la finale. Une demi-finale continentale qui restera comme l’un des plus grands exploits européens du club. Strasbourg avait aussi manqué le coche en Coupe de France en sortant en demi-finale de la compétition.

Strasbourg va encore perdre son entraîneur

Mais l’aventure alsacienne devrait déjà toucher à sa fin. Ces derniers jours, la BBC révélait qu’Ipswich Town s’intéressait de près au technicien de 43 ans. Le club anglais suivait son profil depuis plusieurs années et avait même tenté de l’attirer lorsqu’il travaillait encore comme consultant pour Sky Sports, bien avant son retour sur un banc de touche. Et tout s’est accéléré ces derniers jours après le départ confirmé de McKenna.

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Ce vendredi, The Athletic affirme qu’Ipswich Town est désormais tout proche de boucler sa nomination pour remplacer Kieran McKenna. Les discussions entre le club anglais et BlueCo auraient avancé de manière positive et un accord final serait imminent. Si tout se déroule comme prévu, l’officialisation devrait intervenir dès la semaine prochaine. Gary O’Neil devrait en outre être accompagné de ses adjoints Tim Jenkins et Neil Critchley, avec qui il travaillait à Strasbourg. Après seulement quelques mois en Alsace, l’Anglais s’apprête donc à relever un nouveau défi outre-Manche.