Lionel Messi et le PSG font sauter la banque

- Le PSG l’emporte 2-1 contre Manchester City (cote à 9,00*)

Pour nous, il s’agit du score le plus plausible du match. Paris a beaucoup à se faire pardonner depuis le début de la saison. Fort de son armada offensive et devant son public, le PSG voudra marquer les esprits face à l’un des grands favoris de la compétition, remporter une victoire de prestige et montrer qu’il est là pour remporter la compétition. Lionel Messi, qui n’a toujours pas marqué le moindre but depuis son arrivée, est attendu au tournant devant l'une de ses équipes préférées en C1 et devrait être opérationnel. De quoi régaler le public du Parc des Princes. Et avec une équipe aussi spectaculaire et brillante offensivement que Manchester City, difficile de ne pas voir les Citizens repartir de la porte de Saint Cloud sans marquer le moindre but.

- Lionel Messi met un doublé (cote à 9,00*)

Après une blessure qui l'a éloigné des terrains durant deux matches de Ligue 1, Lionel Messi est de retour. À la recherche de son premier but avec Paris après avoir trouvé à deux reprises la barre transversale, la Pulga devrait être survoltée à l’idée de retrouver un club qu’il a failli rejoindre l’été dernier. En venant au PSG, Messi a une idée claire en tête, remporter de nouveau la Ligue des Champions. Et quoi de mieux qu’un club anglais pour le sextuple Ballon d’Or pour marquer les esprits. Si l'on analyse de plus près ses buts en C1, on découvre que les équipes anglaises sont celles qu’il affectionne le plus. En 34 rencontres face aux Anglais, il a été l'auteur de 26 buts. Il reste d’ailleurs sur deux doublés inscrits face à Manchester United et Liverpool. Mieux face à City, il a inscrit 6 buts en 6 matches. De bon augure pour le PSG qui peut espérer une même issue face au dernier finaliste de la LdC. Enfin, nul doute qu’en cas de penalty, Neymar et Kylian Mbappé laisseront bien volontiers Messi se charger de la sentence.

- Le PSG gagne contre Manchester City (cote à 3.10*)

Sur le papier, Paris n’est clairement pas favori, aussi bien par sa forme actuelle que par les statistiques insolentes de Pep Guardiola face à Mauricio Pochettino. Mais le PSG n’est jamais aussi fort que lorsqu'il est attendu au tournant et qu'il n'est pas favori. La Ligue des Champions est une compétition à part pour les Parisiens qui en ont fait l’objectif majeur de la saison. Fort de sa MNM (Messi, Neymar, Mbappé), le PSG aura de sérieux arguments à faire valoir face à une équipe de Manchester City solide, mais qui reste capable de défaillances. Un coup de poker à tenter pas si risqué que cela et qui peut rapporter gros.

(*cotes soumises à variations)