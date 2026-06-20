Angleterre : la folle raison derrière la renaissance de Jude Bellingham

Mercredi soir, Jude Bellingham a rappelé à tout le monde pourquoi il était considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Étincelant lors de la victoire de l’Angleterre contre la Croatie (4-2), le milieu offensif du Real Madrid a livré une prestation de très haut niveau, ponctuée d’un but et d’une activité impressionnante. Une performance qui contraste totalement avec les derniers mois traversés par l’international anglais. Car jusqu’à récemment, rien ne semblait fonctionner pour lui.

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La saison 2025-2026 restera sans doute comme la plus compliquée de sa carrière depuis son explosion au plus haut niveau. Après une première année exceptionnelle au Real Madrid, Bellingham a brutalement perdu de sa superbe. Les problèmes physiques se sont accumulés, entre son opération de l’épaule puis plusieurs blessures musculaires qui ont perturbé son rythme. Dans le même temps, le Real Madrid a traversé une saison chaotique marquée par des changements d’entraîneurs et des résultats décevants. Sur le plan statistique, le constat est sans appel : seulement 8 buts et 5 passes décisives en 40 rencontres. Des chiffres très éloignés des standards auxquels il avait habitué les observateurs.

Carlo Ancelotti a parlé au joueur

Sa situation en sélection n’était guère plus réjouissante. Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, Bellingham peinait également à convaincre. Il n’avait même pas été convoqué lors du rassemblement d’octobre avant de vivre une trêve de mars particulièrement frustrante, sans la moindre minute disputée et même sans apparaître sur la feuille de match contre l’Uruguay. Avec les absences retentissantes de Phil Foden, Cole Palmer ou encore Trent Alexander-Arnold dans la liste finale pour la Coupe du Monde, certains observateurs commençaient sérieusement à s’interroger sur son avenir immédiat avec les Three Lions. Pourtant, le joueur de 23 ans a finalement réussi à inverser la tendance au meilleur moment.

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Selon les informations d’AS, c’est même un homme qui a joué un rôle déterminant dans cette renaissance : Carlo Ancelotti. Désemparé face à sa situation sportive, Bellingham aurait pris contact avec son ancien entraîneur au Real Madrid afin de solliciter ses conseils. L’Anglais souhaitait notamment obtenir des réponses sur sa relation avec Thomas Tuchel et sur la meilleure manière de retrouver son niveau. Fort de sa connaissance du sélectionneur allemand et de son immense expérience du très haut niveau, Ancelotti aurait aidé son ancien protégé à prendre du recul, analyser ses difficultés et retrouver de la confiance. Une discussion qui aurait marqué le début de son redressement. Aujourd’hui, les premiers bénéficiaires de ce retour en grâce sont les Three Lions. Et au vu de sa démonstration contre la Croatie, l’Angleterre ne risque pas de s’en plaindre.