Un ancien milieu du PSG achève Roy Keane

Aujourd’hui consultant pour Sky Sports, Roy Keane a connu une carrière de joueur riche. Passé par Nottingham Forest, le Celtic FC mais surtout Manchester United, l’ancien milieu de terrain ne s’est d’ailleurs pas fait que des amis au cours de ses différentes expériences. Si beaucoup se souviennent de ses clashs avec Patrick Vieira aux plus belles heures de la rivalité entre Manchester United et Arsenal, l’Irlandais de 52 ans a, par ailleurs, laissé un goût amer à un dénommé Pierre Ducrocq, ancien joueur du PSG.

Passé par Derby County lors de la saison 2001-2002, le Français de 46 ans a, lui aussi, eu l’occasion de croiser la route de l’ex-bad boy des Red Devils. Et le bilan est croustillant… Dès lors, lorsque L’Equipe lui demande, dans son édition du jour, le joueur le plus méchant qu’il a affronté dans sa carrière, le nom de Roy Keane est rapidement cité : *«il me tue la cheville et il n’y a même pas un "sorry", il s’en bat les steaks. Après la pause, ma cheville n’est pas bien, Keane le sait et continue de me provoquer. Tu sens que c’est un vrai c****, qu’il aime faire mal». L’intéressé appréciera forcément…