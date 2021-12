Dortmund- Greuther Fürth : les compositions d'équipes

La lanterne rouge a gagné ! Après 13 défaites et 1 match nul, Greuther Fürth a remporté son tout premier succès de la saison face à l'Union Berlin, le week-end dernier. De bon augure avant de se déplacer au Signal Iduna Park pour affronter le Borussia Dortmund, à l'occasion de la 16e journée de Bundesliga (à suivre en direct sur FM à 20h30). Les Marsupiaux restent sur un revers face au Bayern et un nul dans le derby contre Bochum. L'heure du réveil ?

Pour ce match, Marco Rose privilégie le 4-3-2-1, avec Kobel dans le but, protégé par Meunier, Hummels, Zagadou et Schulz. Milieu Witsel-Bellingham-Brandt, avec devant eux un duo Reus, Hazard en soutien d'Haaland. En face, Stefan Leitl opte pour un 4-3-3 et change ses trois attaquants, par rapport au dernier match victorieux : Leweling, Itten et Dudziak prennent les places d'Hrgota, Abiama et Nielsen.

Les compositions d'équipes :

Dortmund : Kobel - Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz - Witsel, Bellingham, Brandt - Reus, Hazard - Haaland

🔥 Rein ins letzte Heimspiel! 🤟 pic.twitter.com/KqfCdLg9FW — Borussia Dortmund (@BVB) December 15, 2021

Greuther Fürth : Burchert - Meyerhöfer, Griesbeck, Bauer, Willems - Seguin, Christiansen, Tillman - Leweling, Itten, Dudziak