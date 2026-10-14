Manchester City-PSG : les notes du match

630 jours plus tard, le Paris Saint-Germain croisait à nouveau le fer avec Manchester City en Ligue des Champions. Le 22 janvier 2025, les Rouge et Bleu sauvaient leur peau en C1 en s’imposant 4-2 après avoir été menés 0-2. Un succès qui avait permis aux hommes de Luis Enrique d’arracher une place en barrages et qui avait posé les bases du premier sacre européen des Parisiens, le soir du 31 mai 2025 (5-0). Cette fois, Paris ne jouait pas sa survie dans la compétition, mais le double champion d’Europe en titre disputait sa première affiche de gala de la saison, six jours avant la réception du FC Barcelone. Un choc XXL qui se jouait dans un contexte particulier : Manchester City dispute désormais tous ses matchs avec le costume de l’équipe la plus détestée d’Angleterre, après avoir été reconnu coupable de 114 infractions financières en Premier League et sans connaître encore la teneur des sanctions promise. Malgré ce cadre pesant, Enzo Maresca envoyait du lourd dans sa composition d’équipe en 4-2-3-1 avec Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Semenyo, Cherki, Doku et Haaland. De son côté, le PSG avait à cœur de réaliser une grosse performance à l’Etihad Stadium. Auteur de prestations plutôt poussives en Ligue 1 jusqu’à présent, Paris restait sur trois victoires de rang en championnat sans pour autant convaincre. Face à Manchester City, une réaction des cadres, et notamment du duo Ousmane Dembélé - Khvicha Kvaratskhelia, était attendue. Sauf que Luis Enrique avait réservé deux surprises dans son onze de départ. L’Espagnol avait choisi d’aligner une équipe quasiment type en 4-3-3 avec Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Dembélé et Doué. En revanche, Zaïre-Emery et Akliouche étaient préférés à Neves et "Kvara". Très en forme depuis le début de la saison (7 buts inscrits en autant de matchs), mais récemment touché à la cheville, Ferran Torres démarrait lui aussi sur le banc. Enfin, les Rouge et Bleu voulaient également récupérer la première place au classement après avoir été doublés la veille par le FC Barcelone, Arsenal et le Sporting CP.

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Comme prévu, le match a débuté sur de bonnes bases. Comme à chaque fois qu’il retrouve la Ligue des champions, le PSG a retrouvé du rythme, de la justesse technique et surtout l’envie de faire mal. En face, City avait l’intention de confirmer son excellent début de saison (6 victoires en autant de matchs de Premier League) et son carton face à Liverpool (3-0). Les deux équipes ont donc immédiatement cherché à exercer un pressing haut. À ce petit jeu, les Skyblues ont pris les devants durant les dix premières minutes. Paris perdait rapidement le ballon et manquait de vitesse pour créer du décalage lorsqu’il l’avait. Les Rouge et Bleu devaient d’ailleurs se contenter d’une seule frappe lointaine de Zaïre-Emery, sans grand danger pour Donnarumma (9ᵉ). En face, City a mis le feu à la défense parisienne en deux minutes par Cherki, qui pensait obtenir un penalty à la suite d’une intervention de Marquinhos (10ᵉ), puis par Enzo Fernandez, dont le coup-franc n’a pas surpris Safonov (11ᵉ). Mais alors que l’on pensait assister à un forcing XXL des Cityzens, le PSG a rappelé aux Mancuniens pourquoi il avait tellement fait souffrir d’autres grands d’Europe ces deux dernières années. Car Paris sait résister aux vagues pour mieux contrer. Et c’est exactement ce qu’il s’est passé : dans la foulée du coup franc de Fernandez et d’un raté de Semenyo, les hommes de Luis Enrique ont signé une sortie de balle exceptionnelle (10 passes en 20 secondes) conclue par une frappe précise de Doué au ras du poteau gauche de Donnarumma (0-1, 13ᵉ). Remis en selle par Zinédine Zidane avec l’équipe de France, l’ancien Rennais a une nouvelle fois prouvé qu’il était de retour. Surpris, Manchester City n’a pas eu le temps de se poser de questions. Moins de deux minutes plus tard, Doué et Dembélé combinaient aux abords de la surface anglaise et le premier offrait un caviar au second pour le but du KO (0-2, 15ᵉ). En quelques minutes, Paris a donc appuyé sur le bouton « ON » et son adversaire n’a rien pu faire. City avait désormais peur de partir à l’abordage et devait se farcir de longues séquences de possession de balle parisiennes.

Bouaddi, une entrée remarquée et le cadeau de Donnarumma

Groggy, le club anglais a bu le calice jusqu’à la lie. Intenable, Doué aurait pu signer sa deuxième passe décisive du soir, mais la tête d’Hakimi a préféré effleurer le poteau de Donnarumma (31ᵉ). Très offensif et disponible à peu près partout sur le terrain, le latéral marocain a eu une deuxième balle de but avant la mi-temps, mais il a manqué de lucidité (39ᵉ). Pas de regrets pour lui, puisque Vitinha avait merveilleusement repris du pied droit une déviation bien sentie de Zaïre-Emery quelques minutes plus tôt (0-3, 32ᵉ). Gvardiol (42ᵉ) et Doku (45ᵉ+2) ont bien tenté de battre Safonov pour sauver l’honneur durant ces 45 premières minutes, en vain. Au terme de trente minutes exceptionnelles de maîtrise, le PSG rentrait aux vestiaires avec un sacré avantage au score. Cela faisait d’ailleurs quatorze ans que City n’avait pas été mené 3-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Maresca a fait un choix fort en sortant pas moins de trois joueurs : Dias, Cherki et Doku, pour faire entrer Bouaddi, Ndiaye et Nunes. Un coaching qui a permis aux Cityzens de démarrer cette deuxième période pied au plancher. Grâce à l’impact immédiat de Bouaddi dans l’entrejeu, City faisait enfin jeu égal avec le PSG sur le plan physique, récupérait un nombre incalculable de ballons et les occasions pleuvaient sur le but de Safonov. Et si Semenyo (48ᵉ), Gvardiol (48ᵉ), Fernandez (49ᵉ) et Ndiaye (52ᵉ) ont manqué de réussite, ce qui devait arriver arriva : sur un centre de Ndiaye, Haaland ne s’est pas fait prier pour redonner espoir aux siens en plaçant une tête imparable (1-3, 53ᵉ). Deux minutes plus tard, Semenyo provoquait une nouvelle frayeur dans le camp parisien en trouvant la barre transversale, avant d’être finalement signalé hors-jeu (55ᵉ).Secoué et sonné par le retour aux affaires de Manchester City, le PSG commettait des erreurs que l’on ne voyait pas en première période. Incapables d’aligner deux passes de suite et trop facilement transpercés derrière, les Franciliens ont mis un gros quart d’heure avant de refaire surface, de retrouver une certaine maîtrise du cuir et surtout une insolente réussite. Sur la première frappe parisienne de la deuxième période, Akliouche pensait que Donnarumma avait stoppé sa tentative, mais l’Italien a finalement permis au PSG de reprendre trois buts d’avance en envoyant le ballon dans son propre but après une parade étonnante (1-4, 63ᵉ).

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Paris s’en sortait très bien et se permettait même de faire sortir Doué pour lancer Kvaratskhelia (66ᵉ). Frustré par le scénario de la rencontre, Manchester City ne lâchait rien pour autant. Alors que l’on pensait que les Parisiens allaient profiter du cadeau de « Gigio » pour retrouver de la sérénité, c’est tout le contraire qui s’est produit. En cinq minutes, les Skyblues ont pilonné le but de Safonov. Mais après un sauvetage miraculeux de Mendes (70ᵉ), l’équerre trouvée par Fernandez (71ᵉ), la transversale d’Haaland (74ᵉ) et la tentative de Ndiaye stoppée par Safonov, le portier russe a fini par s’incliner à un quart d’heure du terme sur un travail XXL de Bouaddi. Exceptionnel depuis son entrée en jeu, le milieu français [1] est allé récupérer un ballon dans les pieds de Ruiz, avant de poursuivre sa course et de centrer pour Haaland (2-4, 75ᵉ). L’Etihad Stadium pouvait à nouveau y croire.Usés physiquement, les Parisiens étaient totalement déboussolés et Luis Enrique a rapidement compris que son équipe passerait la fin du match à défendre coûte que coûte son avance de deux buts. Il a d’ailleurs fallu un nouvel arrêt spectaculaire de Safonov pour empêcher Haaland d’inscrire un triplé et de ramener son équipe à un but (83ᵉ). En apnée, le PSG a eu un nouveau coup de pouce du destin quand Nunes a provoqué un penalty sur Mendes. Un cadeau du ciel dont n’a pas profité Torres, dont la tentative a été arrêtée par Donnarumma (89ᵉ). Heureusement pour les Rouge et Bleu, malgré une deuxième période très compliquée, l’essentiel était assuré. Vainqueur 4-2, le PSG s’impose pour la première fois de son histoire à l’Etihad Stadium et reprend la tête du classement de la Ligue des champions.

Revivez le film du match Manchester City - PSG

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L’homme du match : Désiré Doué (7,5) : quel début de match exceptionnel, avec un but et une passe décisive bien entendu, mais surtout une confiance en lui tellement flagrante. Son choix de tenter la frappe au bout d’une action collective superbe dit tout de sa maîtrise. Sa passe merveilleuse vers Dembélé rappelle qu’il sait privilégier la solution collective. Il a torturé Khusanov en première période, poussant Maresca à replacer l’Ouzbek dans l’axe. Remplacé par Kvaratskhelia, à la 65e. Le Géorgien n’a pas fait de différence offensive, forçant une frappe. Il a quand même contribué à conserver le cuir en fin de rencontre.

Manchester City :

- Donnarumma (2,5) : difficile d’imaginer une soirée plus particulière pour Gianluigi Donnarumma, qui retrouvait le PSG, le club avec lequel il a remporté la Ligue des Champions et disputé près de 160 rencontres. Mais les retrouvailles avec ses anciens coéquipiers ont rapidement viré au cauchemar. Tranquille durant le premier quart d’heure, le portier italien a été surpris par une frappe de Désiré Doué au premier poteau, sur laquelle il n’a pas été irréprochable (0-1, 14e). Quelques instants plus tard, il a de nouveau été crucifié par Ousmane Dembélé, le Ballon d’Or 2025, pour le but du break parisien. Il a enfin remporté un duel face à Vitinha à la 28e minute, mais n’a pas été aidé par sa défense sur la tête d’Achraf Hakimi, qui a trouvé le poteau. Quelques instants plus tard, le gardien italien n’a rien pu faire sur une nouvelle frappe du pied droit de Vitinha (0-3). Malgré une bonne sortie dans les pieds d’Hakimi à la 45e minute, sa première période est à oublier. Pire encore, son match a tourné au ridicule à la 62e : sur un tir lointain d’Akliouche, l’Italien est venu d’abord le stopper avant de voir le ballon dépasser la ligne pour le but du 1-4. Donnarumma a cependant stoppé le pénalty raté de Ferran Torres en fin de match (90e).

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- Gvardiol (4,5) : préféré au jeune talent formé au club Nico O’Reilly, l’ancien défenseur du RB Leipzig était aligné dans le secteur gauche de la défense mancunienne, avec Maghnes Akliouche dans sa zone. Globalement discret durant cette première période, il a tout de même eu une occasion de relancer les siens sur corner. À la 41e minute, il a pris le dessus dans les airs, mais sa tête n’a malheureusement pas trouvé le cadre. Une tentative intéressante, mais trop peu pour effacer les difficultés défensives de Manchester City avant la pause. Gvardiol était tout proche de réduire la marque à la 70e d’une tête décroisée, mais Nuno Mendes l’a finalement bien repoussé.

- Guéhi (3) : titularisé dans l’axe gauche de la charnière centrale des Citizens aux côtés de Ruben Dias, l’international anglais avait la lourde tâche de contenir Ousmane Dembélé. Mais son début de match a viré au cauchemar sur le deuxième but parisien, avec sa relance de la tête en chandelle, son replacement à deux à l’heure et son incapacité à suivre Dembélé, qui en a profité pour le crucifier à bout portant à la 15e minute (0-2). Comme si cela ne suffisait pas, Guéhi a failli tromper son propre gardien à la 43e minute sur un centre de Dembélé. Heureusement pour lui, Donnarumma a réussi à stopper le ballon. Une première période catastrophique pour le défenseur anglais. En seconde période, associé à Khusanov dans l’axe, il n’a pas fait d’erreur majeure, mais n’aura franchement pas rassuré ce soir.

- Dias (3,5) : capitaine de Manchester City, le défenseur portugais était aligné dans l’axe droit de la charnière centrale. Dans une première période où les Citizens ont énormément souffert face à la puissance offensive parisienne, il devait apporter son expérience et guider une arrière-garde rapidement dépassée. Mais le capitaine mancunien n’a pas réussi à empêcher l’effondrement défensif de son équipe. Il a été remplacé à la pause par Matheus Nunes (3,5). Le Portugais a été plutôt discret sur son flanc droit, bien contenu par Mendes. Toutefois, malgré l’entrée de Kvara, il n’a pas non plus été dans le dur défensivement. Une entrée timide, avant de faire l’erreur qu’il fallait absolument éviter à la 87e : il a offert un pénalty au PSG en stoppant illicitement Nuno Mendes dans sa surface.

- Khusanov (4) : sur le flanc droit de la défense et préféré à Matheus Nunes, notamment pour sa vitesse, le défenseur ouzbek avait un sacré client face à lui en la personne de Désiré Doué. Et le Parisien lui a rapidement posé des problèmes. Sur une contre-attaque parisienne, Khusanov lui a laissé trop d’espace, permettant à l’ancien Rennais de faire la différence et d’ouvrir le score (0-1, 14e). Loin d’être rassuré par cette première erreur, il a ensuite perdu un nouveau duel face à Nuno Mendes à la 29e minute, offrant au PSG une contre-attaque éclair. Il a sauvé son match avec un tacle salvateur face à Ferran Torres à la 78e.

- Anderson (5,5) : arrivé cet été pour près de 135 millions d’euros afin de prendre le relais de Rodri dans l’entrejeu, le milieu anglais réalisait un début de saison particulièrement convaincant. Mais face au PSG, il a connu quelques moments de flottement. Dès la 7e minute, son contrôle orienté a failli coûter cher aux Parisiens, même s’il a finalement perdu le ballon dans la foulée. En seconde période, à l’image de son équipe, il a monté son niveau d’un cran, subitement plus dur dans les duels, plus proche de ses adversaires, et présent sur de nombreux points chauds.

- Enzo Fernández (5) : passeur décisif lors de la première journée de C1 face à Porto, l’ancien milieu de Chelsea était titularisé au cœur du jeu de Manchester City. Il s’est signalé à la 12e minute en se chargeant d’un corner qui a failli surprendre le portier parisien, lequel a repoussé le ballon sur sa barre transversale. Plus tard, à la 34e minute, il a tenté d’obtenir une faute dans la surface du PSG après un duel avec Fabián Ruiz, mais l’arbitre n’a pas bronché. Malgré ces deux situations, l’Argentin a eu du mal à peser durablement sur la rencontre. Sur un tir puissant à la 71e, l’Argentin a finalement buté sur le poteau. Malgré une bien meilleure seconde mi-temps, il a été remplacé par O’Reilly à la 90e.

- Cherki (3,5) : dans la forme de sa vie et encore buteur ce dimanche contre Liverpool, l’ancien Lyonnais était une nouvelle fois préféré à Phil Foden pour évoluer derrière Erling Haaland. Mais cette première période fut loin de répondre aux attentes. À la 10e minute, il a simulé un contact face à Marquinhos, allant même jusqu’à réclamer la VAR de manière assez incompréhensible. Sept minutes plus tard, il a complètement manqué son contrôle, permettant au capitaine parisien de relancer tranquillement. Trop peu inspiré et peu influent dans le jeu, Cherki n’a pas réussi à faire parler sa qualité technique face à une défense parisienne bien organisée. Il a été remplacé dès la mi-temps par Bouaddi (7). L’ancien du LOSC a apporté beaucoup de stabilité au cœur du jeu, permettant à City de bien mieux contrôler la possession. Bouaddi a encore démontré toute sa palette technique à la 72e, se sortant de situations très compliquées, et s’est même offert une passe décisive sur le second but de Haaland (2-4, 75e). Il a forcément gagné des points ce soir.

- Doku (4) : auteur d’une entrée fracassante contre Liverpool ce week-end, Jérémy Doku arrivait lancé sur son aile gauche. Mais face à Achraf Hakimi, l’ailier belge a rapidement compris que la soirée serait compliquée. Dès la 6e minute, le latéral marocain l’a parfaitement stoppé, donnant le ton de leur duel. Doku a retenté sa chance à la 45e minute, sans parvenir à prendre le dessus sur un Hakimi particulièrement solide défensivement. À la 46e, il a également manqué sa tentative. Malgré sa vitesse et sa capacité à provoquer, il n’a pas réussi à faire de différence avant la pause. Il a été remplacé par Ndiaye à la pause (6). Son entrée s’est montrée convaincante avec un tir bloqué à bout portant dès la 52e, avant de réaliser une passe décisive à la 53e pour Erling Haaland (1-3), avec un centre parfait. Ensuite, l’ancien de l’OM a été stoppé net par Marquinhos à la 68e.

- Semenyo (2) : sur le côté droit de l’attaque mancunienne, l’ailier ghanéen avait la lourde tâche de faire face à Nuno Mendes. Et il a vécu une première période catastrophique. Dès la 4e minute, il a perdu son duel face au Portugais, permettant au PSG de souffler. Il a ensuite complètement manqué une passe dans le cœur du jeu, offrant aux Parisiens une grosse opportunité de contre-attaque, finalement sans conséquence pour lui. À la 17e minute, son centre a été facilement repoussé par la défense parisienne, avant qu’il ne manque encore de justesse à la 24e avec un ballon envoyé en sortie de but sur son mauvais pied. En manque de confiance et de précision, Semenyo a été dépassé dans quasiment tous les secteurs. Une première mi-temps à oublier. Il a écopé du premier jaune de la rencontre à la 61e, suite à un tacle mal maîtrisé. Semenyo a encore raté une passe pourtant facile à la 79e et gâché une énimèe occasion de but, juste devant Safonov. Trop d’erreurs et de carences.

- Haaland (7) : déjà auteur de huit buts en huit titularisations depuis le début de saison, Erling Haaland abordait cette rencontre en pleine confiance. Mais le Cyborg a connu un début de match bien trop discret au regard de son rendement habituel. Visiblement frustré, il est venu récupérer un ballon très haut avant de se projeter seul vers la défense parisienne, mais Pacho l’a parfaitement stoppé. Le Norvégien a ensuite manqué une belle occasion sur un excellent centre de Jérémy Doku, en ratant complètement sa tête. Mais en seconde période, c’est encore lui qui est venu relancer les siens pour le but du 3-1 sur un service parfait de Ndiaye (53e). Le Norvégien a manqué sa frappe puissante à la 68e minute, largement au-dessus du but de Safonov. Pire encore, Haaland a trouvé la barre transversale à la 73e. Mais quelques instants plus tard, la réussite lui a enfin souri : du pied droit, il a finalement trompé Safonov (2-4). Un nouveau doublé pour lui en Ligue des Champions.

PSG :

- Safonov (6) : un arrêt à faire en première période, sur une frappe de Doku, sur laquelle il se couche bien, et une belle qualité de relance au pied. Un arrêt réflexe bien plus difficile devant Ndiaye (52e), avant de s’incliner face à la puissance de la tête d’Haaland. Pas net sur une autre tête du Norvégien, où il jauge mal la trajectoire du centre. Il ne peut rien sur le deuxième but des Citizens, mais prive Haaland du triplé à la 83e.

- Hakimi (7) : mais quelle poste joue-t-il ? Le Marocain pouvait aussi bien être au duel face à Doku, en position de 9 sur des relances, et en dédoublement dans son couloir pour accompagner Akliouche. Et on a surtout retrouvé sa qualité de passe, dans les intervalles, dans le bon tempo, pour trouver Dembélé ou les milieux. Il a été mis plus en difficulté par Ndiaye après la pause, mais son gros moteur lui a permis de reprendre du poil de la bête.

- Marquinhos (5) : un drôle de match vécu par le capitaine parisien, très serein en première période, et pas assez tranchant face à l’impact adverse en deuxième. Il a bien tenté de ramener le calme, mais il s’est trop fait bouger dans sa propre surface, même par le plus mauvais Citizen, Semenyo.

- Pacho (6) : on a retrouvé le très bon Pacho, celui qui mord dans les mollets adverses, qui jaillit dans les airs, qui fait le tacle qu’il faut au bon moment. S’il s’est laissé manger dans les airs par Haaland en deuxième période, il a aussi contré un nombre incalculable de ballons dans la surface.

- Nuno Mendes (6,5) : il a vite pris le dessus sur Semenyo en première période, le Ghanéen étant obligé de faire des fautes régulièrement. Si sa vitesse n’a finalement pas été particulièrement utilisée ce soir, elle lui a permis de rattraper quelques coups. Une deuxième période un peu plus compliquée défensivement, où il s’est fait chahuter physiquement notamment. Un sauvetage superbe sur sa ligne, de la tête (70e) et un penalty obtenu en fin de match, gâché par Ferran Torres.

- Vitinha (7) : cela faisait un bout de temps que l’on n’avait pas vu le Portugais à ce niveau. Techniquement au-dessus, il a donné l’impression d’avoir un temps d’avance sur tous ses adversaires, avec aussi beaucoup de projections avec et sans ballon. Récompensé par un but, d’une frappe limpide à l’entrée de la surface. Il a été bien plus bousculé en retour des vestiaires, mais a globalement tenu le choc, et il a été précieux en fin de rencontre.

- Fabian Ruiz (5) : une première période étincelante. Malgré quelques passes mal dosées, il a été impressionnant d’activité, avec sa science du déplacement. Comme s’il attirait chaque ballon au milieu de terrain. Avec une capacité de projection toujours intéressante et des renversements de jeu toujours intelligents. Une deuxième période affreuse, sans punch, avec des passes simples ratées. Il est impliqué sur le deuxième but d’Haaland en perdant un ballon facile devant Bouaddi. Remplacé, un peu tardivement, par Lucas Hernandez (85e), qui a pris place dans le couloir gauche, Nuno Mendes montant d’un cran.

- Zaïre-Emery (6) : pas le plus flashy des trois milieux, mais tellement important, dans ses compensations côté droit notamment pour couvrir les montées incessantes de Hakimi. Sa talonnade subtile vers Vitinha ajoute un côté esthétique à sa prestation. Lorsque son équipe a tangué en début de deuxième période, il n’a pas baissé dans l’intensité, se sacrifiant sur plusieurs duels. Il était totalement cuit à la 80e minute et a été remplacé à la 85e par Beraldo.

- Akliouche (7,5) : il était la surprise, relative, du onze conconcté par Luis Enrique. On l’attendait sur le banc pour le premier gros match européen de la saison, mais le coach espagnol a maintenu la confiance qu’il lui accorde depuis le début de la saison. Et si l’ancien Monégasque plait autant à son entraîneur, c’est parce qu’il est un infatigable travailleur, qui propose sans cesse, qui harcèle, qui vient gratter des ballons dans les pieds adverses. Il lui manquait jusqu’à présent de l’impact sur les actions décisives et ce soir, il a été présent sur la construction des premier et troisième buts. Avant de s’offrir un but gag, après une splendide frappe enroulée détournée par Donnarumma, qui ne parvenait pas à contrôler le rebond. Remplacé par Neves à la 76e, qui a ajouté de la présence au milieu.

- Dembélé (7) : laissé au repos face au Mans ce week-end, il était attendu au tournant face à Manchester City, et il n’a pas laissé le doute s’installer, en marquant le 2e but parisien, après un enchaînement de classe, rateau-renversement de jeu vers Doué, pour un une-deux gagnant. Tout n’a pas été parfait dans les transmissions, mais on a retrouvé le Dembélé si influent en Ligue des Champions. Il a eu plus de mal après la pause, comme l’ensemble de son équipe, et a été remplacé par Ferran Torres à la 77e. L’Espagnol, pour son retour à l’Etihad Stadium, s’est surtout distingué par un penalty terriblement mal tiré…

- Doué (7,5) : lire ci-dessus