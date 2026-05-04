Alvaro Arbeloa a réglé ses comptes avec les joueurs du Real Madrid !

Le Real Madrid a évité le pire dimanche soir. Si le titre était déjà hors de portée pour les Merengues, il fallait tout de même laver un peu cette mauvaise image de ces dernières semaines. Et surtout, un match nul ou une défaite contre l’Espanyol aurait officiellement confirmé le sacre du FC Barcelone. Problème : cela aurait "obligé" les joueurs du Real Madrid à faire ce fameux pasillo - la haine d’honneur traditionnelle - à leurs rivaux barcelonais lors du Clasico de dimanche prochain.

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Malgré cette victoire du Real Madrid face aux Catalans (2-0) qui évite le pasillo, acquise grâce à un doublé de Vinicius Jr, l’ambiance n’était forcément au beau fixe côté madrilène. Déjà agacé par les questions sur un Kylian Mbappé de plus en plus critiqué à Madrid, Alvaro Arbeloa n’a en plus de ça pas apprécié la prestation de ses joueurs, à une semaine d’un Clasico qui peut s’annoncer dévastateur.

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Arbeloa s’est lâché

En conférence de presse, l’ancien défenseur espagnol a donc rhabillé les siens pour l’hiver. « On a besoin de tout le monde. Ça me fait mal au cœur de voir que toutes les autres équipes courent plus que nous. C’est un point sur lequel nous devons travailler. Quand on a le ballon, il faut être plus mobiles, faire plus d’appels… On a besoin de l’engagement de chacun pour presser, défendre, attaquer… Aujourd’hui, le talent seul ne suffit plus », a d’abord lancé le coach, déplorant le manque d’investissement de son équipe. Pas uniquement face à l’Espanyol, mais sur toute la saison écoulée.

« J’aime voir les joueurs comprendre que l’engagement est important et qu’il fait partie des valeurs du Real Madrid. On n’a pas bâti le Real Madrid en alignant des joueurs qui jouent en costard. Ce club s’est construit avec du sacrifice, de la constance, des efforts, des joueurs qui terminent le match avec le maillot tout transpiré et plein de boue. C’est en combinant talent et engagement que nous devenons la meilleure équipe du monde ». Une sortie saillante, alors qu’Arbeloa n’a plus grand-chose à perdre, son sort à la tête de l’équipe étant scellé. Comme l’indique Marca, l’ancien latéral avait clairement l’intention de régler ses comptes. Le message est passé…