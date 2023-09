La Juventus prépare déjà l’après-Pogba

La suite après cette publicité

Pogba et la Juventus, c’est déjà fini ? C’est une hypothèse fort probable. Le milieu de terrain tricolore a été contrôlé positif à la testostérone après avoir, selon lui, suivi les recommandations d’un médecin qui lui a conseillé un complément alimentaire dont il ne s’est pas méfié. Une sale histoire qui pourrait coûter très cher à La Pioche, qui risque une suspension de quatre ans, en plus d’une résiliation de son juteux contrat avec la Vieille Dame, aux alentours des 8 millions d’euros net par saison jusqu’en juin 2026.

En attendant d’en savoir plus sur la suite des évènements, et alors que le joueur veut collaborer avec la justice et les autorités antidopage italiennes, la Juventus doit forcément penser à la suite. Si elle pourrait faire de belles économies en cas de départ de Pogba, il faudra recruter pour le remplacer - même si sa participation l’an dernier a été anecdotique - et renforcer l’équipe par la même occasion.

Piocher à Arsenal

Selon les informations de la Repubblica, la Juventus a déjà ciblé une potentielle recrue pour remplacer le Français. C’est Thomas Partey, le milieu de terrain ghanéen d’Arsenal. Ce dernier a effectivement des qualités et un profil similaires au joueur tricolore. Il reste cependant très important aux yeux de Mikel Arteta, qui l’a fait démarrer quatre des cinq matchs joués par les Gunners cette saison, ayant manqué le dernier duel des Londoniens à cause d’une blessure.

Le joueur était déjà suivi par les Turinois depuis un moment déjà, et ce possible départ de Paul Pogba pourrait donc être l’occasion idéale d’enfin passer à l’attaque. Il y a aussi l’option maison Joseph Nonge Boende, comme le rapporte la presse transalpine. Le milieu de terrain belge de 18 ans, qui évolue avec l’équipe B de la Juve actuellement, pourrait ainsi être promu en A pour occuper la place laissée libre par le Français. Il s’est déjà entraîné avec l’équipe première et n’aurait donc pas forcément besoin d’un temps d’adaptation énorme. Une chose est sûre : la Juve ne veut pas être prise au dépourvu…