FC Barcelone : Rodri s’est excusé auprès de Valence

Comme cadeau de bienvenue Rodri s’est offert une première polémique en Espagne. Après son remplacement le week-end dernier contre Valence, le milieu de terrain a été aperçu sur le banc de touche en train de critiquer le niveau de jeu de ses adversaires, largement battus 5-0. « Vraiment mous, ces gars sont vraiment mous… Vraiment mous. Ils sont nuls, mec ! Ils sont vraiment nuls. Ils sont lamentables. Ils ont fini à quelle place au classement la saison dernière ? Ils n’ont même pas franchi la ligne médiane en seconde période… »

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L’histoire aurait pu s’arrêter là sauf que la scène a été filmée et largement commentée. Face au petit tollé créé en Espagne, le champion du monde a préféré éteindre de lui-même le début d’incendie en appelant José Luis Gayà, qu’il connaît bien, les deux hommes ayant été convoqués en même temps pour disputer la Coupe du Monde au Qatar en 2022 (Gayà avait finalement dû déclarer forfait, ndlr), et s’excuser. D’après Sport, Rodri n’a jamais eu l’intention de blesser ses adversaires, ni de se montrer injurieux envers eux.