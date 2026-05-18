Inter Milan : vent de panique lors des célébrations pour le titre

Une frayeur sans conséquence est venue ternir les célébrations du Scudetto de l’Inter Milan dimanche soir à Milan. Un petit incendie s’est déclaré sur la terrasse surplombant l’immeuble abritant un magasin H&M, à proximité de la Piazza del Duomo, où des dizaines de milliers de supporters s’étaient réunis pour fêter le titre des Nerazzurri. Selon les premières informations, un pétard ou un feu d’artifice allumé durant les festivités pourrait être à l’origine du départ de feu.

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Les pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser l’incendie, évitant tout incident majeur malgré un bref mouvement de panique dans la foule. Environ 50 000 personnes étaient massées sur la Piazza Duomo, tandis que plusieurs centaines de milliers de supporters ont accompagné l’équipe tout au long du parcours reliant le stade au centre-ville. Une marée humaine impressionnante pour célébrer le nouveau sacre de l’Inter.