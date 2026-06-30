Coupe du Monde 2026 : Julio Enciso prévient la France

Alors que la France défie la Suède en seizièmes de finale de cette Coupe du Monde 2026 aujourd’hui, les Bleus savent déjà qu’ils défieront le Paraguay en huitièmes en cas de qualification. La nation sud-américaine a sorti l’Allemagne aux tirs au but, et donne déjà rendez-vous aux tricolores. Julio Enciso, joueur clé de l’équipe, s’est d’ailleurs exprimé sur un possible duel avec les Français.

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« Il n’y a pas besoin de nommer ces joueurs… Ce sont des stars, qui ont tout gagné. Mais nous aussi, nous avons nos armes, et avec notre jeu, nous allons essayer de faire mal à l’adversaire qu’on affrontera », a indiqué le joueur du RCSA. Le message est passé !