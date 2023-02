PSG : Sergio Ramos lance un avertissement à ses coéquipiers

La suite après cette publicité

Battu par le Bayern Munich (1-0) lors de ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG devra aller gagner en Allemagne dans trois semaines s’il veut continuer dans cette C1. D’après Sergio Ramos, qui s’est exprimé au micro de RMC Sport, le club de la capitale a tout simplement manqué son match et aurait dû jouer d’une manière différente. Il regrette le manque de caractère de son équipe.

«C’est la Ligue des Champions avec un match très disputé. La première mi-temps, on a joué trop bas. C’était trop compliqué. On a eu plus d’espaces en deuxième mais globalement ça a été un match difficile. Je suis très déçu pour les supporters car ils ont été là. Il faut plus de caractère avec le ballon, être plus agressif, plus présent offensivement. On espère un retour différent.»

