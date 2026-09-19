EdF : les mots forts d’Estéban Lepaul après sa première convocation

Appelé pour la première fois en équipe de France lors de la première liste de Zinedine Zidane à la tête des Bleus, Estéban Lepaul a partagé ses émotions sur les réseaux du Stade Rennais. «J’aime la France, et là je sors du foot, j’aime mon pays, je trouve que la France c’est trop beau, je trouve que notre culture est trop bien. En fait, j’aime juste la France pour son histoire et tout… je kiffe ce pays», a tout d’abord lancé le buteur rennais avant d’ajouter : «quand j’ai appelé mon parrain tout à l’heure, il m’a dit « tu nous as saoulés à nous chanter la Marseillaise toute la journée » - depuis tout petit - « là tu vas la chanter en vrai ». Je la chantais le matin au réveil. Je réveillais tout le monde comme ça. Je sais pas pourquoi mais c’est truc qui m’avait marqué. Je l’avais apprise hyper tôt…»

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Sur un nuage, l’ex-attaquant d’Angers a finalement conclu : «c’est de la folie. C’est un rêve. C’est la continuité de plein de travail, de plein de réussites, de plein de choses qui ont fonctionné. Mais c’est un rêve. Y’a rien de plus beau que de porter le maillot de sa sélection, de son pays. Tu peux pas faire plus haut. Représenter son pays, y’a rien au-dessus. Même quand c’était dur, j’étais sûr que j’irai en Ligue 1, mais là, l’équipe de France c’est de la folie. Franchement, ça dépasse tout».