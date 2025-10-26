Odsonne Édouard dézingue Ruud van Nistelrooy

Prêté à Leicester la saison dernière, Odsonne Édouard y a vécu un calvaire. Son club est descendu en Championship, et il n’y aura joué qu’un seul match de Premier League. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’attauant français est revenu sur cette expérience et a notamment évoqué sa relation avec Ruud van Nistelrooy, glaciale.

«Ça s’est mal passé à Leicester, et ça m’a marqué professionnellement. Les raisons, je n’en ai pas vraiment. Le courant n’est pas passé avec (Ruud) Van Nistelrooy. Je me suis retrouvé bloqué, sept mois sans jouer. Avoir été un grand attaquant ne veut pas forcément dire être un grand coach. Après les entraînements, je refaisais une séance de mon côté encore plus dure avec mon préparateur physique. Je n’ai pas lâché.»