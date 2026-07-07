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Coupe du Monde

Maroc : la sortie du président de la Fédération marocaine sur Lamine Yamal

Par Allan Brevi
1 min.
Lamine Yamal auteur d'un but dans cette Coupe du Monde @Maxppp

Alors que Lamine Yamal avait choisi de représenter l’Espagne plutôt que le Maroc au début de sa carrière internationale, une décision qui avait déjà suscité de nombreuses réactions, le sujet continue d’alimenter les débats. Depuis, l’ailier du FC Barcelona a remporté l’Euro 2024 et s’est imposé comme l’un des visages majeurs de la Roja. Un choix fort qui n’est jamais vraiment passé pour le Maroc. En effet, le président de la Fédération Royale Marocaine de Football s’est confié dans un entretien accordé à Onze Mondial.

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« Le choix de Jamel, on l’a respecté, on ne l’a jamais contesté. On n’a jamais changé de comportement envers Jamel, ni sa famille », a d’abord lancé Fouzi Lekjaa, avant ensuite de tenir des propos qui ne devraient pas plaire en Espagne : « mais moi, je ne connais pas d’Espagnol qui s’appelle Jamel ». Une déclaration du président de la FRMF qui va faire parler sur les réseaux sociaux. Toutefois, après sa victoire face au Portugal (1-0), la Roja de Lamine Yamal affrontera la Belgique en quarts de finale.

Pub. le - MAJ le
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